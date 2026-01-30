Elon Musk geleceğin otomobilinde görüntülendi

Milyarder Elon Musk, direksiyon ve pedalı olmayan yeni Tesla'sı ile görüntülendi.

Görüntülerde, geleneksel sürüş donanımlarına yer verilmeyen aracın tamamen yazılım ve yapay zekâ destekli olarak tasarlandığı dikkat çekti. Tesla'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı robotaksi konseptiyle örtüşen modelin, insan müdahalesi olmadan ulaşım sağlayabiliyor.

TAM OTONOM SÜRÜŞE ADIM ADIM YAKLAŞILIYOR

Elon Musk, daha önce yaptığı açıklamalarda direksiyon ve pedal içermeyen araçların, tam otonom sürüş teknolojisinin olgunlaşmasıyla birlikte günlük hayatın bir parçası haline geleceğini savunmuştu. Son görüntüler, Tesla'nın bu hedefe bir adım daha yaklaştığı şeklinde yorumlandı.

Yeni modelin ne zaman seri üretime geçeceği ve hangi pazarlarda kullanılacağına dair ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.