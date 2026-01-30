Haberler

Elon Musk geleceğin otomobilinde görüntülendi

Tesla CEO'su Elon Musk, direksiyon ve pedal bulunmayan yeni nesil Tesla modeliyle kamuoyunun karşısına çıktı. Musk'ın tanıttığı araç, Tesla'nın tam otonom sürüş vizyonunda gelinen son noktayı gözler önüne serdi.

  • Elon Musk, direksiyon ve pedalı olmayan yeni Tesla'sı ile görüntülendi.
  • Araç, tamamen yazılım ve yapay zekâ destekli olarak tasarlandı ve insan müdahalesi olmadan ulaşım sağlayabiliyor.
  • Yeni modelin ne zaman seri üretime geçeceği ve hangi pazarlarda kullanılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Milyarder Elon Musk, direksiyon ve pedalı olmayan yeni Tesla'sı ile görüntülendi.

Görüntülerde, geleneksel sürüş donanımlarına yer verilmeyen aracın tamamen yazılım ve yapay zekâ destekli olarak tasarlandığı dikkat çekti. Tesla'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı robotaksi konseptiyle örtüşen modelin, insan müdahalesi olmadan ulaşım sağlayabiliyor.

TAM OTONOM SÜRÜŞE ADIM ADIM YAKLAŞILIYOR

Elon Musk, daha önce yaptığı açıklamalarda direksiyon ve pedal içermeyen araçların, tam otonom sürüş teknolojisinin olgunlaşmasıyla birlikte günlük hayatın bir parçası haline geleceğini savunmuştu. Son görüntüler, Tesla'nın bu hedefe bir adım daha yaklaştığı şeklinde yorumlandı.

Yeni modelin ne zaman seri üretime geçeceği ve hangi pazarlarda kullanılacağına dair ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Abdullah Karlıdağ
Ercan Sönmez:

Çok biçimsiz bir araç

Trakyalı Ezelden:

Türkiye Modelinde umarım kornayı unutmamıştır

Halit:

sesli güldüm haklısın

Hakan Ayhan:

Ben bu adama hayranım örnek alınacak biri

9kn8ktkpyy:

Bu araç Türkiye’de olmaz. Bunun bütün yolların, ışıkların standartlara uygun olması lazım

