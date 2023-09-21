Elon Musk'ın hayatını anlatan yeni bir biyografi kitabı, Tesla ve SpaceX CEO'sunun Cyberpunk 2077 geliştiricisi CD Project Red'in ofisini silahla bastığını ortaya çıkardı. Musk, oyun kadrosuna dahil olmak istedi ve isteği kabul edildi.

Elon Musk'ın yıllardır ilginç olaylara ve açıklamalara imza attığını biliyoruz. Tesla ve SpaceX CEO'sunun hayatını anlatan yeni bir biyografi kitabı, Cyberpunk 2077'de oynamak için geliştirici CD Project Red'in ofisini "silahla" bastığını gözler önüne serdi.

Elon Musk, Cyberpunk 2077 ekibine zorla dahil oldu

Walter Isaacson tarafından kaleme alınan kitap, Musk'ın alışılmadık günlük davranışlarına bir yenisini daha ekledi. Kitaptaki bir hikayeye göre Musk, kız arkadaşı Grimes ile birlikte Cyberpunk 2077'nin geliştiricisi CD Project Red'i bastı. 200 yıllık tabancayla ofise giden milyarder isim, oyun kadrosuna dahil olmak istedi.

Bilmeyenler için Grimes, oyundaki cyborg şarkıcı Lizzy Wizzy karakterini seslendiriyor. Seslendirme için şirket stüdyosuna giden Grimes, beklemediği bir olayla karşı karşıya kaldı. Stüdyoya eski bir silahla giren Musk, tehlikeli olmadığını söyleyerek oyuna dahil edilmesinde ısrar etti.

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Geliştirici ise bunu kabul etmek zorunda kaldı. Musk'ın isteği üzerine Lizzy Wizzy için oyun senaryosunda yer almayan bir görev eklendi. Bu görevde ise Musk'a benzeyen bir karakter kısa süre boyunca görmek ve hatta görev kapsamında "çöpe atmak" bile mümkün.

Musk'ın oyuna dahil olmak için gerçekten baskı yapıp yapmadığı bilinmiyor. Ancak daha önce birçok kez Cyberpunk 2077'yi övdüğü ve 200 yıllık bir silahla tweet bile paylaştığını unutmamak gerekiyor.

Öte yandan CD Projekt Red son günlerde Cyberpunk 2077'nin ücretsiz 2.0 güncellemesi ve Phantom Liberty paketi üzerinde çalışıyor. 2.0 güncellemesi 21 Eylül tarihinde tüm platformlarda erişilebilir olacak. Bu ücretsiz paket, oyuna kapsamlı değişiklikler ve grafik iyileştirmeleri getirecek.

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