Elektrikli otomobillere güven azalıyor!

Daha düşük vergi gibi avantajların sunulduğu elektrikli otomobillerin benimsenmesi beklendiği kadar hızlı olmayacak gibi görünüyor.

Geleneksel içten yanmalı motorlu araçlara veda ederken, elektrikli otomobiller günden güne hayatımızda daha fazla yer almaya başlıyor. Elektrikli araçların benimsenmesi adına hükümetler de çeşitli teşviklerde bulunuyor. Daha düşük vergi ve park önceliği gibi avantajların sunulduğu elektrikli araçların benimsenmesi ise beklendiği kadar hızlı olmayacak gibi görünüyor.

Elektrikli otomobiller beklendiği kadar erken benimsenmeyecek

Uluslararası danışmanlık firması KPMG tarafından yapılan bir araştırmaya göre otomobil endüstrisi içerisindeki kişilerin elektrikli araçların benimsenmesine olan inançları düşmüş durumda. 30 farklı ülkeden 900 otomobil uzmanı ile birlikte yapılan bu anket, elektrikli otomobilere olan güvenin önemli ölçüde azaldığına işaret ediyor.

Yapılan anket sonuçlarına göre otomobil yetkilileri 2030 yılına kadar yeni araç satışlarının sadece yüzde 10 ila 40'ının elektrikli olacağını düşünüyor. Aynı anket geçtiğimiz sene yapıldığında ise sonuçlar yüzde 20 ila 70 olarak çıkmıştı.

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Uzmanların hemfikir oldukları tek şey ise elektrikli araç pazarına hangi markanın liderlik edeceği konusunda oldu. 2030 yılına gelindiğinde Tesla'nın pazar payı kaybetmesine rağmen, elektrikli arabalar konusunda lider olacağı ifade ediliyor. Tesla'yı Audi ve BMW'nin izlemesi beklenirken, dördüncü sırada ise sürpriz bir şekilde Apple'a yer verildi.

Elektrikli araçlara olan inancın azalmasında en etkili faktör olarak ise tedarik zincirindeki aksamalar ve ekonomik sorunlar gösteriliyor. Küresel olarak, yöneticilerin yüzde 76'sı, 2023'e girerken iş büyümesini etkileyen faiz oranları ve enflasyondan dolayı endişeliler.

Elektrikli araçlar hayatımızın bir aşamasında tamamen tek seçenek olacak ancak henüz o günler için önümüzde uzun yıllar var gibi görünüyor. Peki siz elektrikli otomobillerin benimsenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce elektrikli araçlar hayatımıza tam olarak ne zaman girecek? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.