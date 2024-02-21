Elden Ring DLC'si Shadow of the Erdtree için fragman yayınlanacak

FromSoftware'in büyük ses getiren RPG oyunu Elden Ring, ek paketle yeniden gündemde. Stüdyo, uzun süredir beklenen ilk DLC paketi Shadow of the Erdtree'nin üzerindeki örtüyü kaldırmaya hazırlanıyor. 3 dakikalık fragmanla DLC'nin detayları açıklanacak.

Elden Ring Shadow of the Erdtree ne zaman çıkacak?

FromSoftware, Twitter ve YouTube üzerinden yaptığı duyuruda Elden Ring Shadow of the Erdtree için ilk fragmanının 21 Şubat'ta yayınlanacağını açıkladı. Tanıtım videosu yaklaşık üç dakika sürecek ve çeşitli diller için altyazı içerecek. Türkçe'nin olup olmayacağı ise belirsiz.

2022'nin en iyi oyunu seçilen Elden Ring, çıktığı döneme damgasını vurarak oyun endüstrisinde büyük ses getirdi. Shadow of the Erdtree ile ilgili detaylar ise çok fazla bilinmiyordu. İlk tanıtım videosu, şimdiye kadar sızan bilgilerin de doğru olup olmadığını gösterecek.

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Steam'deki kayıtlar, projenin kalite güvence (QA) testlerinden hata ayıklama aşamasına geçtiğini gösteriyor. Bu da ek paketin tamamlanmaya yaklaşmış olabileceği anlamına geliyor. Önümüzdeki saatlerde paylaşılacak tanıtım videosu, Shadow of the Erdtree için bir çıkış tarihi de verebilir.

DLC, PvP savaşları için yeni bir arena modu ekleyen Colosseum güncellemesinden sonra Elden Ring için ikinci büyük genişleme olacak. Elden Ring'in ikinci yıl dönümü yaklaşırken, FromSoftware büyük ses getiren oyununu ayakta tutmak istiyor.

Elden Ring, yapımcıların yaptığı paylaşıma göre 20 milyondan fazla kopya sattı. Üç adet oyundan oluşan Dark Souls serisinin 27 milyon sattığını düşünürsek, başarı oldukça büyük.

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