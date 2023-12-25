Ekşi Sözlük bir kez daha kapatıldı! İşte yeni adresi

Bugün Ekşi Sözlük için yeniden erişimi engelleme kararı alındı. Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla erişime engellendi. Peki platformun yeni adresi neresi oldu?

Ekşi Sözlük yeniden kapatıldı!

Türkiye'nin önemli internet platformlarından Ekşi Sözlük, bir kez daha erişim engeline takıldı. Platform yetkilileri, alınan karar sonrasında yeni bir alan adı üzerinden hizmetlerini sürdürdüklerini duyurdu. Ekşi Sözlük, daha önce de benzer durumlarla karşılaşmış ve farklı alan adları kullanarak erişime açık kalmıştı.

Son olarak kullandıkları adres olan "eksisozluk1999.com" için alınan erişim engeli kararı, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildi. Bu gelişme üzerine Ekşi Sözlük, şu anda "eksisozluk111.com" adresi üzerinden kullanıcılarına hizmet vermeye devam ediyor.

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