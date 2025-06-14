Ekol'den yapay zeka atılımı: Yargı TV

Ekol'den yapay zeka atılımı: Yargı TV
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekol TV Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru, yapay zeka destekli "Yargı TV" isminde yeni bir TV kanalı kurulacağını duyurdu.

Ekol TV Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru, "Yargı TV" adında yeni bir TV kanalı kurulacağını açıkladı.

Doğru, Ekol Medya çatısı altında hazırlanan ve yapay zeka entegrasyonuyla yönetimi gerçekleştirilecek olan TV kanalının Eylül ayında izleyicilerle buluşacağını açıkladı.

Emrah Doğru tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Dünya'da ve Türkiye'de bir ilk…

Yapay zeka entegrasyonuyla hem içeriği hem de yönetimi gerçekleştirilen bir TV kanalı…

Adalet, hukuk ve toplumsal farkındalık ekseninde şekillenecek, güçlü bir yayıncılık anlayışıyla Ekol Medya çatısı altında hazırlanan Yargı TV ile tüm televizyon platformlarında Eylül'de izleyicimizle buluşmayı hedefliyoruz.

Ekol TV'de yakaladığımız başarı grafiğini Yargı TV'de de yakalayacağımıza yürekten inanıyorum."

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
İran'da Mossad avı! 5 ajan yakalandı

İran'da Mossad avı! Ajanlar kıskıvrak yakalandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?

Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?
Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı

Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı
İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcı Lara Fabian sahnede korkuttu

İstanbul'da konser veren ünlü şarkıcı sahnede korkuttu
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı

Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti

İran füzeleri altında eğlence!
Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...

Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...
İran'ın Tel Aviv saldırısı güvenlik kamerasında: Umarız Gazzelileri anlamışsınızdır

İsraillilerin Gazzeli masumların neler yaşadığını tecrübe ettiği an
title