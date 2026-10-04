Ege Üniversitesi öğrencileri TEKNOFEST Güneydoğu'da iki Türkiye birinciliği kazandı

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TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlenen yarışmalarda Ege Üniversitesi (EÜ) öğrencileri iki Türkiye birinciliği kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, EÜ Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin oluşturduğu "Teapot" takımı HackMasters hackathonunda, EÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan "Ege Skyblue" takımı ise jet motor tasarım yarışmasında birinci oldu.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, öğrencilerin bilgi ve yetkinliklerini nitelikli projelere dönüştürerek elde ettikleri başarılardan gurur duyduklarını belirterek, takımları tebrik etti.

Kaynak: AA