Ege Üniversitesinde et ürünlerinin raf ömrünü uzatacak proje

Ege Üniversitesi (EÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Meltem Serdaroğlu yürütücülüğünde hazırlanan proje kapsamında, bitkisel atıklardan elde edilen doğal kaplama sistemleriyle et ürünlerinin raf ömrünün uzatılması hedefleniyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre,"Kabak Çekirdeği Proteini ve Keten Tohumu Müsilajı ile Oluşturulan Kaplama Sistemlerinin Tüketime Hazır Hindi Göğüs Etinin Kalite Parametreleri Üzerine Etkisinin Araştırılması" başlıklı proje, TÜBİTAK 2515 - COST Aksiyon Üyeleri AR-GE Destek Programı kapsamına alındı.

EÜ Gıda Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Burcu Öztürk Kerimoğlu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gıda Mühendisliği Bölümünden Araştırma Görevlisi Dr. Pelin Barış Kavur ve Dr. Hülya Serpil Kavuşan'ın yer aldığı projeyle kabak ve avokado çekirdeği gibi atıkların değerlendirilmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje yürütücüsü Prof. Dr. Fatma Meltem Serdaroğlu, temel amaçlarının katkısız ve daha uzun ömürlü et ürünleri geliştirmek olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Projemizde tüketime hazır hindi göğüs etinin raf ömrünü uzatacak ve kalite kaybını azaltacak tamamen doğal bir koruma sistemi üzerinde çalışıyoruz. Sentetik katkı maddeleri yerine bitkisel ve sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen kaplamalar kullanarak daha güvenli ve temiz içerikli ürünler üretmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda kabak çekirdeği atıklarından elde edilen protein, keten tohumu müsilajı ve avokado çekirdeği ekstraktını bir araya getirerek yenilebilir ve çok katmanlı doğal bir koruyucu kaplama sistemi oluşturacağız."