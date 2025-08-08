e-Devlet'ten yeni hizmet! Domuz eti kullanan restoranları listeleyecek

Milyonlarca kullanıcının ziyaret ettiği e-Devlet'e yeni bir hizmet daha geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ifşa edilen hileli gıda ürünlerinin listelendiği "Güncel Gıda Kamuoyu Duyuruları" bölümü erişime açıldı.

Yeni sistem, taklit ve tağşiş (ürünün içeriğinde beyan edilenden farklı maddeler kullanılması) yapıldığı belirlenen ürünlerin marka, parti numarası ve üretici bilgileriyle birlikte görüntülenmesini sağlıyor. Böylece, daha önce yalnızca Tarım Bakanlığı'nın web sitesinde yayımlanan bilgiler, artık e-Devlet üzerinden de listelenmeye başladı.

PARTİ NUMARASINA GÖRE SORGULAMA YAPILACAK

Geçmişte laboratuvar analizleri sonucu domuz eti, at eti veya kanatlı hayvan eti gibi bileşenler tespit edilen ürünler kamuoyunda sıkça tartışma yaratmıştı. Yeni duyuru sistemiyle birlikte bu tür ürünleri üreten firmaların ifşa süreci daha merkezi ve düzenli bir yapıya kavuşmuş oluyor. Vatandaşlar, satın aldıkları ürünün parti numarasına göre doğrudan sorgulama yapabilecek.

DENETİM SONUÇLARI ERİŞİME AÇILACAK

Yeni özellik, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerinin ardından hazırlanan listeleri dijital ortama taşırken, tüketicinin riskli ürünlerden haberdar olmasını amaçlıyor. Sisteme göre, geçmişte yapılan denetim sonuçları da arşivlenmiş biçimde erişime açık olacak.

3 YENİ HİZMET DAHA E-DEVLET'E EKLENDİ

Gıda duyurularının yanı sıra e-Devlet sistemine eklenen diğer üç hizmet ise şöyle:

-Tarife Karşılaştırma: Mobil hat, internet ve TV abonelikleri için güncel tarifeler karşılaştırılabiliyor.

-Borç Sorgulama: Şirket ve bireyler kamuya olan borçlarını tek ekranda görebiliyor.

-Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu (TUCBS): Harita ve konum verilerine araştırmacı ve girişimciler erişebiliyor.