e-Devlet'ten yeni hizmet! Domuz eti kullanan restoranları listeleyecek
Güncelleme:
Türkiye'de son dönemde sık sık ortaya çıkan gıda skandallarına karşı dijital bir adım atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tespit ettiği hileli ürünleri paylaşmak adına hazırlanan "Güncel Gıda Kamuoyu Duyuruları", e-Devlet sistemi üzerinden erişime açıldı. Domuz eti veya başka yasaklı maddeler kullanıldığı belirlenen işletmelerin bilgilerine vatandaşlar doğrudan ulaşabilecek.

Milyonlarca kullanıcının ziyaret ettiği e-Devlet'e yeni bir hizmet daha geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ifşa edilen hileli gıda ürünlerinin listelendiği "Güncel Gıda Kamuoyu Duyuruları" bölümü erişime açıldı.

Yeni sistem, taklit ve tağşiş (ürünün içeriğinde beyan edilenden farklı maddeler kullanılması) yapıldığı belirlenen ürünlerin marka, parti numarası ve üretici bilgileriyle birlikte görüntülenmesini sağlıyor. Böylece, daha önce yalnızca Tarım Bakanlığı'nın web sitesinde yayımlanan bilgiler, artık e-Devlet üzerinden de listelenmeye başladı.

PARTİ NUMARASINA GÖRE SORGULAMA YAPILACAK

Geçmişte laboratuvar analizleri sonucu domuz eti, at eti veya kanatlı hayvan eti gibi bileşenler tespit edilen ürünler kamuoyunda sıkça tartışma yaratmıştı. Yeni duyuru sistemiyle birlikte bu tür ürünleri üreten firmaların ifşa süreci daha merkezi ve düzenli bir yapıya kavuşmuş oluyor. Vatandaşlar, satın aldıkları ürünün parti numarasına göre doğrudan sorgulama yapabilecek.

DENETİM SONUÇLARI ERİŞİME AÇILACAK

Yeni özellik, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerinin ardından hazırlanan listeleri dijital ortama taşırken, tüketicinin riskli ürünlerden haberdar olmasını amaçlıyor. Sisteme göre, geçmişte yapılan denetim sonuçları da arşivlenmiş biçimde erişime açık olacak.

3 YENİ HİZMET DAHA E-DEVLET'E EKLENDİ

Gıda duyurularının yanı sıra e-Devlet sistemine eklenen diğer üç hizmet ise şöyle:

-Tarife Karşılaştırma: Mobil hat, internet ve TV abonelikleri için güncel tarifeler karşılaştırılabiliyor.

-Borç Sorgulama: Şirket ve bireyler kamuya olan borçlarını tek ekranda görebiliyor.

-Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu (TUCBS): Harita ve konum verilerine araştırmacı ve girişimciler erişebiliyor.

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıBELAGATÇI:

Domuz eti kullananı yayınlamak yerine neden kapatmıyorsunuz arkadaş... Köfteci Yusuf dediniz dediniz ama hala tüm türkiyede afiyet yürütüyor... İftara falan bilemem lakin buna benzer şirketleri halkın sağlığı ile oynuyor diye kapatmayor devlet yayınlıyor alışveriş yapmayın diye... Sorsak Müslüman ülke ve islamcı bir yönetim kadrosu ile yönetiliyoruz... YAZIK... HAKKIMI HELAL ETMİYORUM SİZLERE

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Tüm etler yasaklanmalı. Günah değilmi tavuk a. Kafası kesiliyor eti için.

yanıt1
yanıt4
Haber YorumlarıMurat Akdas:

Yayınlamak yerine ruhsatını iptal etsin kapatsın.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Hiç bir yer kapatılmamalı. Ancak tüm etler yasaklanmalı çünkü hayvanlar kesilirken .. çirkin bir olay dır .. yer alıyor. Kainat ın içinde.

yanıt0
yanıt3
Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

99 yaşında bir nene e-devlet e nasıl baksın ?

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

çok şükür benim böyle şeylere ihtiyacım yok acıkmamak için evden çıkarken yemeğimi yiyorum gerekirse dişim olmadığından yumuşak ekmekarası birşeyler alıyorum şişeye su doldurup ihtiyacımı giderip çıkıyorum herkes benim gibi olsa bunlar iflas eder yalnız kazıklayacakları turistler kalır

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın
title