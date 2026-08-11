Haberler

Düzceli Öğrenci TEKNOFEST Drone Yarışması'nda Yarı Finalde

Düzceli Öğrenci TEKNOFEST Drone Yarışması'nda Yarı Finalde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammet Emin Usta, TEKNOFEST Drone Yarışması'nda 847 yarışmacı arasından ilk 24'e girerek yarı finale yükseldi. Şırnak'taki final etabında başarılı performans sergileyen Usta, Batman'da düzenlenecek yarı finalde yarışacak. Danışman öğretmeni Naim Feyyaz Güler'in destek verdiği genç yarışmacı, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tebrik edildi.

Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammet Emin Usta, TEKNOFEST Drone Yarışması'nda gösterdiği başarılı performansla ilk 24 takım arasına girerek yarı finale yükseldi.

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Drone Yarışması'nda Düzce'yi temsil eden Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammet Emin Usta, önemli bir başarıya imza attı. 847 yarışmacının mücadele ettiği yarışmada 32 finalist arasında yer alan Usta, Şırnak'ta gerçekleştirilen final etabında gösterdiği performansla ilk 24 takım arasına girmeyi başardı. Bu sonuçla Düzceli öğrenci, Batman'da düzenlenecek yarı final yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Başarılı öğrenci Muhammet Emin Usta'nın bu başarısında danışman öğretmeni Naim Feyyaz Güler'in de katkısı bulunurken, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer de öğrencileri Şırnak'ta ziyaret ederek başarılarından dolayı tebrik etti.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Muhammet Emin Usta ve danışman öğretmeni Naim Feyyaz Güler tebrik edilerek yarı final aşamasında başarı dileklerinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı

Devrik lider Esad için idam kararı
Olay iddia! Erdoğan, Cemil Tugay'ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz?

Erdoğan muhalefetin kalesindeki başkanı sordu: Alalım mı ne dersiniz?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

100 bin TL maaş teklif etti, yine de aşçı bulamadı

Maaş asgari ücretin 3,5 katı! İlan üstüne ilan verdi, eleman bulamadı
Libya'da ortalık karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve istifa aynı anda geldi

Bir gecede ülke karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve şok istifa
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde

İşte Fener'in yeni yıldızı

Mourinho'nun Real Madrid antrenmanını görenler 'Yazıklar olsun' diyor

Görüntüyü izleyenler "Yazıklar olsun" diyor
Terörsüz Türkiye yasası kabul edildi, kritik süreç başladı! Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu

Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu! İşte atılacak 5 adım
Acun Ilıcalı aradığını Türkiye'de buldu! Milli kaleci İngiltere yolcusu

Milli kaleciyi kaptı!