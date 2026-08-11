Düzceli Öğrenci TEKNOFEST Drone Yarışması'nda Yarı Finalde

Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammet Emin Usta, TEKNOFEST Drone Yarışması'nda gösterdiği başarılı performansla ilk 24 takım arasına girerek yarı finale yükseldi.

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Drone Yarışması'nda Düzce'yi temsil eden Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammet Emin Usta, önemli bir başarıya imza attı. 847 yarışmacının mücadele ettiği yarışmada 32 finalist arasında yer alan Usta, Şırnak'ta gerçekleştirilen final etabında gösterdiği performansla ilk 24 takım arasına girmeyi başardı. Bu sonuçla Düzceli öğrenci, Batman'da düzenlenecek yarı final yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Başarılı öğrenci Muhammet Emin Usta'nın bu başarısında danışman öğretmeni Naim Feyyaz Güler'in de katkısı bulunurken, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer de öğrencileri Şırnak'ta ziyaret ederek başarılarından dolayı tebrik etti.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Muhammet Emin Usta ve danışman öğretmeni Naim Feyyaz Güler tebrik edilerek yarı final aşamasında başarı dileklerinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı