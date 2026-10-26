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Düzce Gençlik Merkezi Çamköy TOKİ'de çocuklara zeka oyunları etkinliği düzenledi

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Düzce Gençlik Merkezi Çamköy TOKİ'de çocuklara zeka oyunları etkinliği düzenledi
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Düzce Gençlik Merkezi, Konuralp Meşale Spor Okulları Projesi kapsamında Çamköy TOKİ tesislerinde çocuklara akıl ve zeka oyunları etkinliği düzenledi. Etkinlikte çocuklar düşünme, problem çözme, dikkat ve strateji geliştirme becerilerini kullanarak keyifli vakit geçirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik Merkezi tarafından Konuralp Meşale Spor Okulları Projesi kapsamında Çamköy TOKİ tesislerinde çocuklara yönelik akıl ve zeka oyunları etkinliği düzenlendi.

Düzce Gençlik Merkezi, çocukların zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği etkinliklere devam ediyor. Bu kapsamda Konuralp Meşale Spor Okulları Projesi çerçevesinde Çamköy TOKİ tesislerinde çocuklar için akıl ve zeka oyunları etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklar, akıl ve zeka oyunlarıyla keyifli vakit geçirirken düşünme, problem çözme, dikkat ve strateji geliştirme becerilerini kullanma fırsatı buldu. Çocukların hem eğlenmelerini hem de zihinsel gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan etkinlik, sosyal etkileşimlerine de katkı sağladı.

Düzce Gençlik Merkezi, çocukları ve gençleri eğitici, öğretici ve sosyal faaliyetlerle buluşturmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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