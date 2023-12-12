Üye Girişi
Haberler

Dünyanın Önde Gelen Şirketleri 2 nm İşlemci Yarışında

Güncelleme:
Abone Ol

TSMC, Samsung Electronics ve Intel, yeni nesil akıllı telefonlara, veri merkezlerine ve yapay zekaya güç verecek 2 nm işlemci çipleri yapmak için yarışıyor. TSMC, sektördeki üstünlüğünü koruma konusunda favori olarak gösteriliyor ancak Samsung ve Intel, farkı kapatma şansı olarak görülüyor. İşlemcilerdeki nm değeri, transistörler arasındaki mesafeyi ifade eder ve düşük nm değeri daha üstün performans anlamına gelir. TSMC, 2 nm prototipleri için süreç testi sonuçlarını en büyük müşterilerine göstermiş durumda. Samsung ise indirimli versiyonlarını sunarak müşterilerin ilgisini çekmeye çalışıyor. Intel ise gelecek yılın sonuna kadar yeni nesil çiplerini üreteceğini açıkladı.

Dünyanın önde gelen yarı iletken şirketleri, yeni nesil akıllı telefonlara, veri merkezlerine ve yapay zekaya güç verecek "2 nanometre" (2 nm) işlemci çipleri yapmak için yarışıyor. TSMC, analistlerin sektördeki küresel üstünlüğünü koruma konusundaki favorisi olmaya devam ediyor ancak Samsung Electronics ve Intel, sektörün bir sonraki ileriye doğru atılımını aradaki farkı kapatma şansı olarak tanımladı.

2 nm işlemci yarışının kazananı kim olacak?

Bilmeyenler için öncelikle işlemcilerdeki "nm" ibaresinin ne anlama geldiğini anlatalım. Bu ifade, transistörler arasındaki mesafe demektir. Bir işlemcide ne kadar fazla transistör olursa o işlemci o kadar performanslı ve verimli çalışır. Bu nedenle transistörler arası mesafe kısalırsa işlemcinin içine daha fazla transistör sığar ve daha güçlü hale gelir. Bu sebepten dolayı düşük nm değeri daha üstündür.

Raporlara göre, işlemcilerde küresel pazara hakim olan TSMC, 2 nm prototipleri için süreç testi sonuçlarını Apple ve Nvidia da dahil olmak üzere en büyük müşterilerinden bazılarına zaten göstermiş durumda. Ancak bazı sızıntılar, Samsung'un, aralarında Nvidia'nın da bulunduğu büyük müşterilerin ilgisini çekmek amacıyla en son 2 nanometrelik prototiplerinin indirimli versiyonlarını sunduğunu söylüyor.

Eski pazar lideri Intel de gelecek yılın sonuna kadar yeni nesil çiplerini üreteceğine dair cesur iddialarda bulundu. Bu, ABD'li şirketin ürünlerinin performansına ilişkin şüphelerin devam etmesine rağmen, onu Asyalı rakiplerinin önüne geçirebilir.

AMD'den zeka küpü yeni işlemci! AMD Ryzen 8040 serisi tanıtıldı!

2 nm işlemcilerin seri üretiminin 2025 yılında başlayacağını söyleyen TSMC, genellikle ilk olarak mobil versiyonunu piyasaya sürüyor ve Apple'ın ana müşterisi oluyor. PC versiyonları ve daha sonra daha yüksek güç yükleri için tasarlanmış yüksek performanslı işlemciler ise daha sonra gelecek gibi gözüküyor.

Apple'ın en yeni amiral gemisi akıllı telefonları iPhone 15 Pro ve Pro Max, bu yılın Eylül ayında piyasaya sürüldüklerinde TSMC'nin yeni 3 nanometre çip teknolojisini kullanan ilk kitlesel pazar tüketici cihazlarıydı. Önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan iPhone 16 serisinde ise şu an için 2 nm işlemcilerin kullanılması beklenmiyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Advanced Micro Devices Samsung Apple Intel Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023? Halil Umut Meler'e kim saldırdı? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (12 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Süresiz erteleme ne demek? Süresiz erteleme kaç hafta sürer? Süper Lig maçları ertelendi mi? TFF 1. 2. 3. Lig maçları ne zaman oynanacak? Bu hafta maç yok mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title