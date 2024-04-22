Dünyanın en verimli dizel motoru Çin'de tanıtıldı

Dünyanın en verimli dizel motoru, Çin'in Tianjin şehrinde gerçekleştirilen bir lansman etkinliğinde resmi olarak görücüye çıktı. Weichai Power firmasının yaptığı yoğun Ar-GE faaliyetleri ile ortaya çıkan motor, tam %53,09 oranında bir içsel termal verimliliğe sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Çin Otomotiv Teknolojisi ve Araştırma Merkezi'nin yaptığı incelemeler sonucunda da resmen onaylanan bu oran, verimlilik seviyesi açısından şimdiden tarihe geçti. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Dünyanın en verimli dizel motoru olay yarattı

Weichai Power, 2020 yılında %50'lik termal verimlilik sınırını başarıyla aşmıştı. O dönemden beri yoğun çalışmalarını sürdüren şirketin; özellikle yanma, sürtünme ve yakıt kullanımı üzerinde önemli iyileştirmeler yaptığı belirtiliyor. Bu başarıyla birlikte yeni nesil dizel motorların öncekilere kıyasla %14 daha az yakıt tüketeceği de söyleniyor. Böylece yılda 30 milyon tondan fazla bir yakıt tasarrufu sağlanmış olacak.

Bu teknolojinin önümüzdeki dönemde otomotiv sektöründeki birçok marka tarafından da kullanılması gündemde. Ayrıca motorların çevreyi koruma anlamında da rakiplerinden öne çıktığı, emisyon seviyesinin de oldukça düşük bir seviyede tutulduğu iddia ediliyor. Bu gelişmenin, günün sonunda otomotiv dışındaki birçok sektöre de olumlu yansıması bekleniyor.

Elektrikli Nissan Micra geliyor! Peki ne zaman?

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yüksek verimli dizel motorlar önümüzdeki dönemde istenen başarıyı elde edebilecek mi? Siz hangi motor türüne daha sıcak bakıyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.