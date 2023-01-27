Dünyanın en çok ziyaret edilen web siteleri belli oldu! İlk sırada Google yer alırken ikinci sıra yine Google'a bağlı YouTube geldi.

Similarweb, 2023 yılı için dünyanın en çok ziyaret edilen web sitelerini açıkladı. İlk sıra tabii ki şaşırtmadı ve ilk sıranın arkasına sosyal medya devleri tek sıralandı. Peki, 2023 yılında en çok hangi web siteleri ziyaret edildi? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

2023 yılında en çok Google ziyaret edildi

Similarweb tarafından dünyanın en çok ziyaret edilen web siteleri açıklandı. İlk sırada dünyanın en büyük arama motoru olarak gösterilen Google yer aldı. Arama motoru, günde 3,5 milyardan daha fazla ziyaret ediliyor. Hemen ardından da yine Google'a bağlı YouTube geldi. İki web sitesinin toplam ziyaretçi sayısı, listenin geri kalan 48 tanesinin toplamından daha fazla geldi.

Google ve YouTube'un ardından Meta'ya bağlı Facebook üçüncü sırada yer aldı. Son yıllarda rakiplerinin popülarite kazanmasıyla eskiye oranla geri planda kalsa da hala ziyaretçileri mevcut. Twitter ise en çok ziyaret edilen web siteleri arasında dördüncü sırada yer aldı.

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Sosyal medya platformu, Elon Musk'ın satın almasından bu yana bir yandan kullanıcı kaybı yaşarken bir yandan da yeni kullanıcılar kazanıyor. Fakat tartışılmaz bir gerçek olarak popülerliğini her geçen gün Elon Musk sayesinde daha fazla artırıyor.

Dünyanın en çok ziyaret edilen web siteleri arasında Instagram ise beşinci sırada yer aldı. Meta'ya bağlanan şirket, son yıllarda bünyesine eklediği reels gibi yeniliklerle popülerliğini artırdı. Listenin buraya kadar olan kısmını Amerika'ya bağlı siteler oluşturdu.

Listenin burasında ülke değişimi oldu ve Çin, arama motoru Baidu ile altıncı sırada yer aldı. Geri kalan sıralamada ise Wikipedia, Yandex, Yahoo ve WhatsApp geldi.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin en çok ziyaret ettiğiniz web sitesi hangisi? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.