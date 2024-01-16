Dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2024'ün ardından elektrikli otomobillerin geleceği değerlendirildi

Dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2024, birbirinden etkileyici ürünlerle sona erdi. Türkiye'den başta Togg olmak üzere 50'nin üzerinde girişimci bu fuarda yer aldı. Dünyanın en büyük şirketlerine yönetim danışmanlığı veren Boston Consulting Group (BCG) İstanbul yönetici ortağı Aykan Gökbulut ile fuarda bir röportaj gerçekleştirdik.

BCG özel röportaj CES 2024!

Aykan Gökbulut, BCG'yi Türkiye de dahil olmak üzere birçok büyük şirketin stratejileri ve gelecek planları hakkında danışmanlık veren bir şirket olarak tanımlıyor. Bunlardan birisi olan Togg ve benzeri elektrikli otomobiller hakkında da görüşlerini açıkladı.

CES 2024'te tanıtılan dikkat çekici otomobiller!

Gökbulut, elektrikli otomobillerin son dönemde yaygınlaşma nedenini şarj edebilme yetisine bağlıyor. Türkiye'de yaklaşık 9 bin adet şarj istasyonu olduğuna değinen Gökbulut, elektrikli otomobillerin en önemli üretim maliyeti olarak pilleri gösteriyor. Ek olarak hızlı gelişen teknoloji sayesinde pil verimlerinin zamanla artacağı ve maliyetlerinin düşeceğini belirtti.

Elektrikli otomobiller ve fosil yakıtlı araçların çevreye etkisini karşılaştıran Gökbulut, fosil yakıtlı bir aracın 1 km'de ortalama 90 ila 180 gram arası bir karbon yaptığını belirtiyor. Bu sayı elektrikli otomobillerde ise sıfır. Ancak sorun elektrik üretiminde devam ediyor.

Elektrikli otomobillerin sıfır karbon salınımı yapması özellikle şehirlerdeki havanın temizlenmesinde oldukça faydalı olacak. Ancak elektrik üretimi sırasında gerçekleşen karbon salınımı ise ihtiyaçla birlikte artacak. Bir bakıma karbon etkisi, şehirlerden üretim tesisi yerleşimlerine taşınacak.