Dünyada ilk ve tek! Aile diş hekimliği uygulaması başlıyor

Sağlık Bakanlığı "Aile Diş Hekimliği" modelini tüm Türkiye'de devreye sokuyor. Daha önce üç pilot ilde test edilen ve başarılı bulunan uygulama, diş ve dişeti hastalıklarını kısa sürede önlemeyi ve tedavi etmeyi amaçlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasıyla birlikte aile diş hekimliğinin detayları belli oldu.

Aile diş hekimliği nedir?

Eskişehir, Karabük ve Kırşehir'de test edilen her aile için özel diş hekimi modeli, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sağlık Bakanlığı 2023 Yılı Bütçe Sunumu'nda ele alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı bilgiye göre bu uygulamada, dünyada ilki temsil ediyor.

2023 yılında hizmete başlaması planlanan model, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden takip edilebilecek. Ayrıca ağız ve diş sağlığı sonuçları ve randevu detayları ise e-Nabız platformundan erişilebilir olacak.

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Bakan Fahrettin Koca konuyla ilgili açıklamasında, "Önümüzdeki yıl 45'i hastane olmak üzere 177 tesisin yatırımı planlanmıştır. Dünyada ilk kez olan aile diş hekimi uygulamasını yaygınlaştırıyoruz ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin en kapsayıcı şekilde uygulandığı ilk ve tek ülke olacağız" dedi.

Aile diş hekimi modelinin detayları henüz açıklanmadı. Ancak altyapı çalışmalarının tamamlanması ve hastanelerdeki diş hekimi ve personel sayısının artırılmasıyla birlikte 2023 yılında hayata geçirilmesi planlanıyor. Koca'nın açıklamasına göre bu uygulamayla 115 bin ilave personel istihdamı sağlanmış olacak.

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