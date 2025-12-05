Haberler

Dünyaca ünlü milyarderlerin yüzleri robot köpeklere monte edildi
Güncelleme:
Dünyanın en prestijli modern ve çağdaş sanat fuarlarından biri olan Art Basel Miami Beach 2025'te, bu yılın en çok konuşulan işi dijital sanatın yıldız ismi Beeple'dan geldi. Sanatçı, "Regular Animals" adlı çalışmasında robot köpek gövdelerine Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Andy Warhol ve Picasso gibi ünlü isimlerin yüzlerini monte ederek hem izleyicileri şaşırttı hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Art Basel Miami Beach 2025'in en dikkat çeken işlerinden biri, dijital sanatın yıldızı Beeple'ın "Regular Animals" adlı enstalasyonu oldu.

Sanatçı, teknolojiyi ve popüler kültürü bir araya getiren bu provokatif çalışmasında dört ayaklı robot köpeklerin gövdelerine hiper-gerçekçi insan yüzleri yerleştirdi.

ÜNLÜ İSİMLERE KÖPEK YÜZÜ YERLEŞTİRDİ

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği enstalasyonda Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Andy Warhol ve Picasso gibi dünyanın en bilinen isimlerinin yüzleri kullanıldı.

Ultra gerçekçi silikon maskelerle oluşturulan bu kafalar, robot köpeklerin hareketli gövdeleriyle birleştirilerek hem ürpertici hem de çarpıcı bir etki yarattı. Robot köpekler fuar alanında gezinerek ziyaretçilerle etkileşime girdi; bazıları ani hareketlerle bakışlarını takip ederken, bazıları izleyicilere yaklaşarak gerçeğe yakın tepkiler verdi.

Beeple'ın işi, "insan–makine birleşimi", "güç figürlerinin kutsanması" ve "dijital çağın yeni ikonografisi" üzerine tartışmaları da beraberinde getirdi. Sanat severler ve sosyal medya kullanıcıları, enstalasyonun "geleceğin distopik dünyasına gönderme yaptığı" yorumlarında birleşti.

Elif Yeşil
Haberler.com / Teknoloji
