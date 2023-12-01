Dünya'yı Devasa Güneş Fırtınası Vuracak!

Bilim insanları uyardı. Radyo ve internet kesintileri tehlikesiyle birlikte bugün Dünya'yı devasa bir güneş fırtınası vuracak. Ayrıca fırtına cuma günü orta enlemlere doğru uzanacak. Bu nedenle orta enlemlerde muhteşem kutup ışıkları görülebilir. İşte detaylar…

Bilim insanları uyardı. Radyo ve internet kesintileri tehlikesiyle birlikte bugün Dünya'yı devasa bir güneş fırtınası vuracak. Ayrıca fırtına cuma günü orta enlemlere doğru uzanacak. Bu nedenle orta enlemlerde muhteşem kutup ışıkları görülebilir. İşte detaylar…

Devasa bir güneş fırtınası mavi gezegeni etkisi altına alacak!

Bu hafta Güneşte meydana gelen çok sayıda patlama, Dünya'ı derinden etkileyecek. Güneşin koronasından Dünya'ya doğru dört plazma patlaması yaşandı. Bu patlamaları bilim insanları koronal kitlesel püskürmeler veya CME olarak adlandırıyor.

Cuma günü güneş fırtınası, Dünya'nın birçok yerinde etkisini gösterdi. Bu patlamalar, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeyinde ve Avrupa'da görülen güçlü bir jeomanyetik fırtınayı ve kutup ışıklarını tetikledi. Bilim insanları bu durumun süper boyutlu bir CME'ye dönüşmesini bekliyor.

Korkutan açıklama: Güneş'te iki büyük patlama oldu!

Gezegenimizi ısıtan ve hayat kaynağımız olan Güneş bizden ne kadar uzak olursa olsun Güneş patlamaları Dünya'yı etkisi altına alıyor. Uzmanlar cuma günü yaşanacak dev Güneş fırtınası konusunda uyarılar yaptı. Dünya'nın bazı bölgelerinde radyo, internet ve GPS dalgalanmaları yaşanabilir.

Uzay hava fizikçisi Tamitha Skov konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi. Güneş fırtınasının veya koronal kütle atımının (CME) Dünya'nın manyetik alanına müdahale edebileceğini açıkladı. Ayrıca çeşitli iletişim biçimlerini etkileyebileceğini belirtti. Daha da ilginci canlı kutup ışıklarını tetikleyebileceğini ekledi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ve diğer tahminciler, üç güneş fırtınasının Dünya'ya doğru ilerlediğini tahmin etmişti. Ayrıca bazılarının muhtemelen daha güçlü manyetik alan kesintileri yaratacak şekilde birleşeceğini önceden kestirebildi.

Dr Skov daha önce yaptığı açıklamada, "Yolda olan daha önceki iki fırtınayla birlikte, bu, 1,2,3 vuruşlu bir darbeye sahip olduğumuz anlamına geliyor. Dünya'da güçlü G3 düzeyinde manyetik fırtınalar dolaşacak" dedi.