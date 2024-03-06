Üye Girişi
Haberler

Dune Awakening: Fragman Paylaşıldı, Çıkış Tarihi Belli Değil

Güncelleme:

Dune serisiyle büyük ses getiren eğlence dünyası, oyun endüstrisini de etkisi altına alıyor. Funcom tarafından geliştirilen Dune Awakening adlı hayatta kalma MMO oyunu için fragman paylaşıldı. Oyunun çıkış tarihi henüz belirsiz.

Film serisiyle birlikte eğlence dünyasında büyük ses getiren Dune, oyun endüstrisini de sallamaya hazırlanıyor. Funcom tarafından geliştirilen Dune evreninde geçecek yeni hayatta kalma MMO yapımı için fragman paylaşıldı. Peki Dune Awakening ne zaman çıkış yapacak?

Dune Awakening ne zaman çıkacak?

Funcom, paylaştığı son fragmanla birlikte bazı önemli detayları paylaştı. Geliştirici, Dune filminin yapımcısı olan Legendary Entertainment ile iş birliği yaptığını söyledi. Kreatif Direktör Joel Bylos, oyunun hayatta kalma mekanikleri ve Legendary ile olan yakın ortaklığını ele aldı.

Bylos'a göre oyuncular, başlangıçta Arrakis'in çöl ortamında su ve barınak bulmak gibi temel hayatta kalma unsurlarına odaklanacak. Ancak oynanış, ilerledikçe Dune evreninde siyasi mücadele ve ilerleme mücadelesine dönüşecek.

1323212

Funcom, projenin başlangıcından bu yana Legendary ile yakın şekilde çalışıyor. Dune filminin gelişimini ve yönetmen Denis Villeneuve'ün yeteneklerini Funcom ile paylaşan ekip, bu kapsamda Dune'un oyun dünyasında da başarılı olmasını istiyor.

Geliştirici stüdyonun konsept sanatçılarından oluşan ekibi, Villeneuve tarafından oluşturulan Arrakis'e sadık kalacaklarını söyledi. Bu da Dune 1 ve 2'yi seven izleyicilerin, Dune Awakening için heyecanlanabileceği anlamına geliyor.

Dune Awakening, Unreal Engine 5.2 ile geliştiriliyor. Motordaki Lumen ve Nanite teknolojilerinin, oyunun atmosferini oluşturmak için önemli olduğu belirtildi. Bylos, "Böyle bir oyun yaratmak için Unreal 5'i kullanmak kesinlikle en iyi seçeneklerden biri" dedi.

Dune Awakening'in çıkış tarihi henüz belirsiz. Ancak oyunun beta kayıtları açılmış durumda. Hayatta kalma yapımı PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için sunulacak.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Dune Awakening Oyun Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Muhammet Rıza Yalçınkaya kimdir? CHP Bartın Belediye Başkan Adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya kaç yaşında, nereli? Tahsin Erdem kimdir? CHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Tahsin Erdem kaç yaşında, nereli? Özkan Şengül kimdir? CHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Özkan Şengül kaç yaşında, nereli? Mehmet Gürel kimdir? CHP Yalova Belediye Başkan Adayı Mehmet Gürel kaç yaşında, nereli? Şükrü Şahar kimdir? CHP Van Belediye Başkan Adayı Şükrü Şahar kaç yaşında, nereli? Özkan Yalım kimdir? CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Özkan Yalım kaç yaşında, nereli? Ali Mustafa Çelik kimdir? CHP Tunceli Belediye Başkan Adayı Ali Mustafa Çelik kaç yaşında, nereli? Hasan Süha Saral kimdir? CHP Trabzon Belediye Başkan Adayı Hasan Süha Saral kaç yaşında, nereli? Murat Yazıcı kimdir? CHP Tokat Belediye Başkan Adayı Murat Yazıcı kaç yaşında, nereli? Candan Yüceer kimdir? CHP Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Candan Yüceer kaç yaşında, nereli? Tacettin Kepenek kimdir? CHP Sivas Belediye Başkan Adayı Tacettin Kepenek kaç yaşında, nereli? Bugün kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Bugün hangi dini gün 2024? Metin Gürbüz kimdir? CHP Sinop Belediye Başkan Adayı Metin Gürbüz kaç yaşında, nereli? Borsa devre mi kesti? Borsa devre kesici ne kadar, kaç dk uygulanacak? Borsa devre kesici ne kadar sürer, ne zaman biter? Murat Molu kimdir? CHP Kayseri Belediye Başkan Adayı Murat Molu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title