Dolar işareti nasıl yapılır? Klavyede dolar sembolü – 2023

Klavye üzerinden dolar işareti nasıl yapılır? Pek çoğumuzun kullanırken bulamadığı sembolü sizler için anlattık.

Dolar işareti ($) finansal konularla ilgili yazılarda sıklıkla kullanılan bir semboldür. Ancak, bazı klavyelerde bu sembolün tek tuşla kullanılabilir olmadığı durumlar vardır. Bu tip durumlarda kullanıcılar klavyeden dolar sembolünü nasıl yapacağını bulamayabilir. Bu yüzden sizler için klavyede dolar işareti nasıl yapılır sorusunu cevaplandırdık. İşte detaylar…

Klavyede dolar işareti nasıl yapılır?

Tarihsel olarak pek çok rivayet barındıran dolar sembolü, bir rivayete göre United States'in (Birleşik Devletler) baş harfleri olan U ve S'nin birleşiminden oluşuyor. İlk olarak U harfinin alt kısmının silinmesinin ardından iki çizgi yerini bir çizgiye bırakıyor ve günümüzdeki dolar sembolü ortaya çıkıyor. Peki, klavyede dolar işareti nasıl yapılır?

Windows işletim sisteminde dolar işareti nasıl yapılır?

Windows işletim sistemi kullanıcıları için, dolar işaretini klavyede yapmak oldukça kolaydır. Bunun için, klavyede "Alt gr" tuşuna basılırken "4" tuşuna basmak yeterlidir. Uyaralım, eğer klavyeniz başka bir dil düzenine sahipse, dolar işaretini yapmak için farklı bir tuş kombinasyonu kullanmanız gerekebilir.

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Mac işletim sisteminde nasıl yapılır?

MacOS kullanıcıları için, dolar işareti yapmak için "Shift" tuşuna basılırken "4" tuşuna basmak gerekir. Yine uyaralım, başka bir dil düzenine sahipseniz, farklı bir tuş kombinasyonu kullanmanız gerekebilir. Örneğin İngilizce klavyede bu durum "Shift" + "5" şeklinde oluyor.

Mobil cihazlarda nasıl yapılır?

Mobil cihazlarda ise dolar işareti yapmak diğerlerinden bile kolaydır. iOS cihazlarda klavyede yer alan '$' işaretine dokunarak kolayca kullanabilirsiniz. Android cihazlarda ise 'Shift' + '4' tuşlarına birlikte basarak dolar işaretini yapabilirsiniz.

Dolar işaretinin yanı sıra, klavyeden iki tuşa aynı anda basarak pek çok sembolü rahatlıkla yapabiliriz. Bu semboller genellikle her zaman lazım olmasa da gerektiğinde zamanımızı kurtaracağı için büyük bir öneme sahip. Peki, siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.