Doğan Kabak ile kutuda ne var oynadık!

Hakkı Alkan ve Doğan Kabak ile gizli kutu içerisindeki cihazların ne olduğunu tahmin ettik. Sizce kutuda ne var oyununda kazanan kim oldu?

Ofisimizde hazırladığımız teknolojik ürünleri sırayla kutu içerisine koyduk. YouTuber Doğan Kabak ise SDN Kurucusu Hakkı Alkan eşliğinde görmediği ürünleri tahmin etmeye çalıştı. Ortaya eğlenceli görüntüler ortaya çıktı. Peki kutuda ne var?

Kutuda ne var? Doğan Kabak bildi mi?

Dilerseniz sözü uzatmadan sizleri videomuz ile baş başa bırakalım. İyi seyirler.

Ali Biçim ve Mesut Can Tomay ile kutuda ne var oynadık!

Doğan Kabak'ın yeni telefonu kutusundan çıkıyor!

Doğan Kabak, SDN ofisinde Hakkı Alkan'ın konuğu oldu ve kendisiyle iPhone 14 Pro Max kutu açılışı videosu çektik. Bakalım Doğan Kabak'ın, iPhone 14 Pro Max hakkındaki yorumları neler?

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iPhone 14 Pro Max özellikleri

Apple, bu yıl tanıttığı iPhone 14 ailesinde sadece Pro modellerinde yeni işlemcisine yer verdi. iPhone 14 Pro Max, A16 Bionic işlemciden güç alıyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemci, 5 çekirdekli grafik arabirimine sahip. İşlemci performansı konusunda Android cihazları geride bırakmayı başaran Apple, bu yıl tanıttığı işlemcide yapay zeka alanına ağırlık verdiğini duyurdu.

16 milyar transistörden oluşan yonga seti, rakiplerinden yüzde 20 daha düşük güç kullanan ikisi yüksek frekanslı çekirdek ve rakiplerinin üçte biri kadar düşük güç tüketen dört adet verimlilik çekirdeğinden oluşan 6 çekirdekten oluşuyor. Bununla birlikte cihazda 5G bağlantısı ve Wi-Fi 6 teknolojisi bulunuyor.

6.7 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan iPhone 14 Pro Max, 460 ppi piksel yoğunluğuyla karşımıza çıkıyor. 2796 x 1290 piksel çözünürlük ve 120Hz ProMotion teknolojisiyle tanıtılan cihazın kontrast değeriyse 2.000.000: 1 olarak açıklandı.

iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde bir diğer önemli değişiklik ise Olways on Display özelliği. Android cihazlarda uzun süredir kullanıcılara sunulan teknoloji, nihayet iPhone serisine de eklendi. Cihazda Dolby Vision, HDR10 ve HLG desteği de bulunuyor.

iPhone 14 Pro Max, 128/256/512 GB ve 1 TB depolama seçeneğiyle tanıtıldı. Apple, her ne kadar RAM bilgisi paylaşmasa da AnTuTu ve Geekbench gibi sentetik test uygulamalarında cihazda 6 GB RAM olduğu görülebiliyor.

Apple, standart modellerden farklı olarak iPhone 14 Pro ve Pro Max'te 48 Megapiksel kameraya yer verdi. Üçlü kamera dizilimine sahip cihazda f/1.78 48 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel f/2.8 telefoto kamera ve 12 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açılı kamera mevcut. Öz çekim için 12 Megapiksel f/1.9 kameraya yer verilmiş.

iPhone 14 Pro Max teknik özellikleri

Ekran: 6.7 inç – 460 ppi, 2796 x 1290 piksel çözünürlük, 120Hz ProMotion, Dynamic Island, 2.000.000: 1 kontrast

Boyut ve Ağırlık: 160,7 mm uzunluk, 77.6 mm genişlik, 7,85 mm kalınlık – 240 gram

İşlemci: Apple A16 Bionic

Depolama: 128 / 256 / 512 GB / 1 TB dahili hafıza

Kamera: 48 Megapiksel ana kamera, f/1.78 diyafram, ikinci nesil optik görüntü sabitleme

2. kamera: 12 Megapiksel ultra geniş açılı, f/2.2 diyafram, 120 derece görüş alanı

3. kamera: 12 Megapiksel telefoto, f/2.8 diyafram, optik görüntü sabitleme – 3x optik yakınlaştırma

Arka kamera video: 4320p@24fps(8K), 2160p@60fps(4K), 1080p@60fps

Ağır çekim video: Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği

Ön kamera: 12 Megapiksel, f/1.9 diyafram, 4K 60 FPS video kaydı

Diğer özellikler: HDR10, Dolby Vision, HLG

İşletim Sistemi: iOS 16