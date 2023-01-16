Dodge Charger Daytona ile ilk karşılaşma!

Bu videomuzda CES 2023 etkinliğinde Dodge tarafından üretilen elektrikli Charger Daytona modeline göz attık.

Efsanevi Amerikan otomobilleri, elektrikli versiyonlarıyla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu videomuzda Dodge tarafından üretilen elektrikli Charger Daytona modeline göz attık.

CES 2023'te elektrikli Dodge Charger Daytona modeline baktık

Geçtiğimiz yıl konsept görselleri paylaşılan yeni nesil Dodge Charger Daytona, CES 2023 etkinliğinde otomobil tutkunlarıyla buluştu. Amerikan otomobili denildiğinde akla gelen ilk modellerden biri olan Dodge Charger, elektrikli versiyonuyla ziyaretçilerin beğenisini kazanmayı başardı.

Modern tasarım diliyle dikkat çeken Dodge Charger Daytona, R-Wing adı verilen ve ön ızgaradan kaputa hava akışı sağlayan bir bölüme sahip. Aracın aerodinamik yapısını bir üst seviyeye çıkardıklarını belirten şirket, performans konusunda da oldukça iddialı.

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1968 Charger'a benzerliğiyle dikkat çeken modelde, 1962'den 1976'ya kadar en güçlü modellerde karşımıza çıkan Fratzog logosu yer alıyor. Otomobilin arka kısmında 1966 Charger'dan esinlenilen tasarım çizgileriyle karşılaşıyoruz.

Yeni nesil 400 Volt elektrikli otomobil teknolojisiyle donatılan araç, iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Giriş seviyesi model, 455 beygir (340kW) güç üretebilecek. Diğer versiyonda ise 590 beygir (440kW) motor kullanılacak. Aracın dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olacağını belirtmekte fayda var.

Dodge'nin yeni elektrikli araba modelinde sunduğu bir diğer özellik ise Fratzonic Chambered Exhaust adı verilen egzoz sistemi oldu. Güç aktarma organından çıkan doğal sesleri artırmak için ayar odaları ve bir amfiye sahip olan sistem, üretilen desibel açısından mevcut Hellcat modelleri ile aynı seviyede ses verecek.