KTÜ Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barut, TÜBA Genç Akademi yönetim kurulu üyeliğine atandı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Barut, TÜBA Genç Akademi Topluluğu yönetim kurulu üyeliğine atandı. KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Barut'un bu görevle bilimsel çalışmalara önemli katkıda bulunacağını belirtti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi ve Araştırma Koordinatörü Doç. Dr. Burak Barut, TÜBA Genç Akademi Topluluğu yönetim kurulu üyeliğine atandı.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, yaptığı yazılı açıklamada, Doç. Dr. Barut'un üstleneceği görevin, bilimsel çalışmalara önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

Üniversitenin akademik birikimini ve araştırma kapasitesini, ulusal düzeyde temsil eden bu önemli görevi büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Çuvalcı, "Doç. Dr. Burak Barut'un, Genç Akademi'de üstleneceği sorumluluğun hem genç bilim insanlarımızın desteklenmesine hem de ülkemizin bilimsel gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kendisini tebrik ediyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

