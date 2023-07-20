Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Akıllı Su Sayacı Uygulamasını Yaygınlaştırıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kayıp-kaçak su kullanımının önüne geçmek ve vatandaşların hakkını korumak amacıyla başlattığı akıllı su sayacı uygulamasını yaygınlaştırıyor. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, personel tasarrufu, insan hatalarını en aza indirmek, müşteri memnuniyetini artırmak, kayıp-kaçak oranını düşürmek, vatandaşların hakkını korumak, tahakkuk oranlarını artırmak amacıyla akıllı sayaç okuma saati monte etmeye devam ediyor. DİSKİ ekipleri geçen yıl mart ayından bu yana iş yeri ve hanelere 15 bin akıllı sayaç taktı. Yıl sonuna kadar bu rakamın 30 bine çıkarılması hedefleniyor. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, projenin kent için önemli olduğunu belirterek, 'Bu projeyi Diyarbakır genelinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Bu sayede, vatandaşların hakkını koruma, kayıp-kaçak kullanımını önleme ve tasarruf konularında büyük avantajlar elde edilecek. Yapılan pilot uygulamaların olumlu sonuçları, akıllı şehir sayaçlarının faydalarını göstermiş ve yaygınlaştırılmasını desteklemiştir. DİSKİ Genel Müdürlüğü, Diyarbakır'ın akıllı şehirler arasında yer alması için teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak katkı sağlamaya odaklanmaktadır.' Akıllı sayaç DİSKİ'nin, teknolojiye ayak uydurarak yaygınlaştırmayı hedeflediği akıllı sayaç okuma sistemi abonelere ön ödeme olanağı sağlıyor. Aboneler sunulan seçenekle istedikleri ücreti önceden ödeyip içme suyunu kullanabiliyor. Akıllı sayaç, su kaçağı, aşırı tüketim ve sayaca herhangi bir müdahalede uyarı veriyor. Sistemin tamamen devreye girmesiyle DİSKİ, personel ve maliyet açısından önemli bir tasarruf sağlamış olacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kayıp-kaçak su kullanımının önüne geçmek ve vatandaşların hakkını korumak amacıyla başlattığı akıllı su sayacı uygulamasını yaygınlaştırıyor.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, personel tasarrufu, insan hatalarını en aza indirmek, müşteri memnuniyetini artırmak, kayıp-kaçak oranını düşürmek, vatandaşların hakkını korumak, tahakkuk oranlarını artırmak amacıyla akıllı sayaç okuma saati monte etmeye devam ediyor.

DİSKİ ekipleri geçen yıl mart ayından bu yana iş yeri ve hanelere 15 bin akıllı sayaç taktı. Yıl sonuna kadar bu rakamın 30 bine çıkarılması hedefleniyor.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, projenin kent için önemli olduğunu belirterek, "Bu projeyi Diyarbakır genelinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Bu sayede, vatandaşların hakkını koruma, kayıp-kaçak kullanımını önleme ve tasarruf konularında büyük avantajlar elde edilecek. Yapılan pilot uygulamaların olumlu sonuçları, akıllı şehir sayaçlarının faydalarını göstermiş ve yaygınlaştırılmasını desteklemiştir. DİSKİ Genel Müdürlüğü, Diyarbakır'ın akıllı şehirler arasında yer alması için teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak katkı sağlamaya odaklanmaktadır."

Akıllı sayaç

DİSKİ'nin, teknolojiye ayak uydurarak yaygınlaştırmayı hedeflediği akıllı sayaç okuma sistemi abonelere ön ödeme olanağı sağlıyor. Aboneler sunulan seçenekle istedikleri ücreti önceden ödeyip içme suyunu kullanabiliyor.

Akıllı sayaç, su kaçağı, aşırı tüketim ve sayaca herhangi bir müdahalede uyarı veriyor. Sistemin tamamen devreye girmesiyle DİSKİ, personel ve maliyet açısından önemli bir tasarruf sağlamış olacak.