Disney Plus abonelik ücretlerine zam geliyor!

Video izleme platformu Disney Plus, abonelik ücretlerine 8 Aralık 2022 tarihinde zam yapacak. İlk olarak ABD'de geçerli olacak zamlı fiyatlar ile birlikte aylık 7.99 dolar olan abonelik ücreti zam ile birlikte aylık 11 dolar olarak güncellenecek.

Disney Plus önümüzdeki ay kullanıcılara yeni bir paket sunarak abonelik ücretlerinde artış yapacak. Aboneliğine eski fiyattan devam etmek isteyenler ise reklam izleyecek.

Dünyanın en büyük video akış platformlarından birisi olan Disney Plus abonelik ücretlerini 8 Aralık 2022 tarihinde arttıracak. Yenilenen fiyatlar ilk olarak Amerika Birleşik Devletlerinde kullanıma sunulacak. Yeni fiyatlarla birlikte şu an reklamsız olan temel paketin ücreti aylık 7.99 dolardan 11 dolara çıkacak. Bu paketin yıllık abonelik ücreti ise 80 dolardan 110 dolara çıkacak.

Disney Plus yeni sunacağı reklamlı paketiyse eski temel paketin fiyatı olan 7.99 dolardan reklamlı olarak izlemek isteyen kullanıcılarına sunacak.

Disney Plus Türkiye'deki fiyatların ne olacağıyla ilgili herhangi bir açıklama henüz yapmadı. Yıl sonuna doğru Türkiye'de de fiyat değişimine gideceği düşünülen dijital servisin Türkiye için uyguladığı fiyat tarifesi ise aylık 34.99 ve yıllık 349.90 TL.Zamlanacak fiyat ile birlikte Türkiye için abonelik ücretlerinin aylık 50 TL seviyesine gelmesi bekleniyor.