Disney, Epic Games'e 1.5 Milyar Dolarlık Yatırım Yaptı

Disney son günlerde Epic Games'e yaptığı 1.5 milyar dolarlık değerindeki dev yatırımla gündeme geldi. Bu yatırımın şirketin gelecekte planladığı oyun ve eğlence evreni için hayati önem taşıdığı düşünülüyor. Ancak firmanın üst düzey yöneticileri, bu yatırımın karşılıklı olduğunu ve Epic Games platformu üzerinde birçok lisanslı Disney içeriğini de göreceğimizi söyledi.

Disney evreni Epic Games yatırımıyla genişliyor!

Disney'in başarılı CEO'su Bob Iger'in geri dönüşüyle beraber, kendi markalarına olan yatırımlarını artırarak tüm oyun ve eğlence dünyasını içine alan bir evren oluşturmak istediği biliniyordu. Sunduğu birçok dijital içerikte Epic'in Unreal Engine motorunu kullanan Disney'in, bunu sürdürerek daha kapsamlı deneyimler sunacağı tahmin ediliyor.

CEO Bob Iger, bu satın alımı şirketin oyun sektörüne yaptığı en büyük yatırım olarak nitelendirdi. Ortaya çıkan sızıntılara göre, firma Epic Games'in Fornite oyun serisiyle dev bir işbirliğine gidecek. Bu işbirliğinin sonucunda, birçok Disney kahramanını Fornite çatısı altında göreceğiz gibi görünüyor.

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Ancak yapılan 1.5 milyar dolarlık yatırım oldukça devasa görünse de, Epic'in sadece bir kısmını oluşturuyor. Şirketin 2022 yılında toplam değeri 32 milyar dolar olarak belirlenmişti. Günümüzde ise bu rakamın daha da arttığını söyleyebiliriz. Firmanın yarısına yakın hissesinin Çinli Tencent'e ait olması da özellikle Amerika'da tartışılan başka bir konu. Çünkü Çin hükümetinin oyun gibi eğlence araçlarını kullanarak kendi propagandasını yapmak istediği uzun süredir iddia ediliyor.

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