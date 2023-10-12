Disney, EA Games'i satın almak için harekete geçti

Disney'in oyun dünyasına girmek istediği ve EA Games'i satın almayı düşündüğü bildirildi. Disney CEO'su Bob Iger'in yardımcıları, büyük bir şirketin satın alınmasıyla Disney'in oyun lisanslarında hak sahibi olmasını istiyor. Ancak Iger'ın şu anda bu satın alımı desteklemediği belirtiliyor.

Son zamanlarda Disney+ platformuyla gündemden düşmeyen Disney'in oyun dünyasına girmek istediği bildirildi. Bir süredir EA Games ile ilgilendiği belirtilen şirketin, çalışmalarını hızlandırdığı ortaya çıktı. Hatta Disney CEO'suna bu konuda baskı yapıldığı da söyleniyor.

Disney CEO'su EA Games'i almak için harekete geçti

Bloomberg tarafından hazırlanan son rapora göre Disney CEO'su Bob Iger, Electronic Arts (EA) gibi büyük bir oyun yayıncısını satın almayı düşünüyor. Iger'in yardımcıları, büyük bir şirketin satın alınması yoluyla Disney'in oyun lisanslarında hak sahibi olmasını istiyor.

Son zamanlar EA ve Disney arasında birçok iddia ortaya çıktı. Ancak her iki şirketten de resmi açıklama gelmiş değil. Iger'ın şu anda bu satın alımı desteklemediği, bundan dolayı yakın gelecekte Disney'in oyun işine girmesi beklenmiyor.

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Iger'in liderliği kapsamında Disney; Pixar, Lucasfilm ve Marvel dahil olmak üzere önemli satın almalar gerçekleştirdi. EA ise Marvel'la birlikte üç oyunun lisans haklarını yönetiyor. Bunlar arasında Iron Man ve Black Panther'i konu alan iki oyunun dikkat çektiğini belirtelim.

Öte yandan EA ve Disney daha önce birçok Star Wars oyununda birlikte çalıştı. Ancak geliştirilmekte olan bazı Star Wars oyunlarının iptali ve Battlefront 2'deki oyun içi öğelere soruşturma açılması tartışmaları beraberinde getirdi.

Geçtiğimiz yıldan bu yana EA'in; Amazon, Apple, NBCUniversal gibi çeşitli şirketler ile görüştüğü söyleniyor. Bazı firmaların ise EA ile birleşme fırsatlarını takip ettiği belirtiliyor. Ancak şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

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