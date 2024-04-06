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Disney, 2026'ya kadar vizyona girecek filmleri açıkladı

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Disney, beyaz perdeye ve dijital hizmeti Disney+'a sunulacak en yeni dizi ve filmleri hakkında son bilgileri paylaştı. Star Wars, The Mandalorian & Grogu ve Oyuncak Dünyası 5 dahil olmak üzere 2026'ya kadar vizyona girecek filmler için hazırlıklarını tamamladı.

2026'ya kadar vizyona girecek Disney filmleri açıklandı

Disney, Moana'nın live-action uyarlamasını 10 Temmuz 2026'ya ertelediğini açıkladı. Disney+ dizisi The Mandalorian'ın sinema filmi olacak The Mandalorian & Grogu'nun ise 22 Mayıs 2026'da izleyicilerle buluşacağını söyledi.

Oyuncak Dünyası 5 ise 19 Haziran 2026'da gösterime girerek sevilen animasyon serisini devam ettirecek. Bu projelerin ardından ise Star Wars dünyasını yeniden canlandırmaya odaklanacak.

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Öte yandan Tron filmlerinin dünyasında geçecek bağımsız Tron: Ares'in de 10 Ekim 2025'te gösterime girmesi planlanıyor. Başrollerinde Jared Leto ve Greta Lee gibi isimlerin yer almasıyla Tron dünyasının yeniden dikkat çekmesi bekleniyor.

Rami Malek ve Rachel Brosnahan'ın başrollerini paylaştığı casus-gerilim yapımı The Amateur ise 11 Nisan 2025'te izleyicilerle buluşacağı bildirildi. Amy Adams'ın başrolünü üstlendiği komedi-korku filmi Nightbitch, 6 Aralık 2024'te gösterime girecek.

Tüm bu yeni ve eski uyarlama yapımlarla birlikte, 2026'ya kadar Disney dünyasının oldukça hareketli geçmesi bekleniyor. Bakalım bu yapımlar gişede nasıl bir performans gösterecek, zamanla göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz yeni Disney filmilerini izleyecek misiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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