Discord kullanıcıları tedirgin: Konuşmalar dinleniyor mu?

Geçtiğimiz ay Discord güncellenen yeni gizlilik sözleşmesini paylaştı. Yeni gizlilik politikasında yer alan 'Discord görüntülü aramaların, sesli aramaların veya kanalların içeriğini depoladığı takdirde kullanıcıları "önceden" uyaracak' ifadesi ise kullanıcıları oldukça rahatsız etmiş durumda.

Discord'un yeni gizlilik sözleşmesi şüphe uyandırıyor!

27 Mart'ta yürürlüğe girmesi planlanan yeni gizlilik sözleşmesinde yer alan bu madde akıllarda soru işareti bıraktı. Birçok kullanıcı çeşitli platformlar üzerinden "Discord arama kayıtlarını tutmayı mı planlıyor?" sorusunu sormaya başladı. Kısa sürede birçok kullanıcı tarafından dile getirilen bu soru ise bir Discord yetkilisi tarafından cevaplandı.

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nde, görüşmeye katılmayan kişiler tarafından yapılan görüşme kayıtları yasa dışı olarak kabul ediliyor. Discord'un yeni gizlilik politikası ise gerekli izinleri alarak bu yasadan sıyrılıyor gibi görünüyor. Bu durum yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

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Bir Discord sözcüsü ise bu konuya yönelik bir açıklama yaptı. Video ve ses içeriklerinin saklanması veya kaydedilmesi politikalarında bir değişiklik olmadığını ifade eden sözcü, yalnızca gizlilik politikasının dilinde bir düzeltme yaptıklarını ifade etti.

Sözcü aynı zamanda yeni gizlilik politikasının geniş kapsamlı olduğunu ve yanlış anlaşılabileceğinin farkına vardıklarını ifade ett. Kullanıcıların endişelerini anlayabildiklerini aktaran Discord yetkilisi, daha açıklayıcı bir metin sözünü verdi.

Yapılan açıklamaya rağmen Discord kullanıcıları pek rahatlamış görünmüyor. Reddit başta olmak üzere kullanıcıları bu sıkıntılarını sık sık dile getiriyor. Diğer yandan Discord'un gizlilik konusunda temiz bir sicili bulunmuyor. Şirket daha önce AB'de gizlilik ihlalleri nedeniyle 800.000 euro para cezasına çarptırılmıştı.

Discord'un yenilenen gizlilik sözleşmesi ilerleyen dönemde de tartışılacak gibi görünüyor. Peki siz bu konuda hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşleriniz yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.