Diablo IV'de Yaşanan Sorun Kısa Sürede Çözülemeyecek

Piyasaya çıktığı ilk günden bu yana oyun dünyasını kavuran Diablo IV, bir sorun ile karşı karşıya. Oyuncuların ilerlemesini engelleyen bir 'bug' tespit edildi ve bu sorunun çözümü için en az 15 Ağustos'a kadar beklemek gerekecek.

Piyasaya çıktığı ilk günden bu yana oyun dünyasını kavuran Diablo IV, bu süreçte birçok rekor kırdı. Blizzard Entertainment'ın şimdiye dek en hızlı satan oyunu olan yeni Diablo 4, son dönemde ise bir sorun ile gündeme geldi. Bu sorunun ise kısa sürede çözülemeyeceği ifade ediliyor.

Diablo 4 üzerinde yaşanan sorun kısa sürede çözülemeyecek

Diablo 4 üzerinde bazı oyuncuların oyun içerisinde ilerlemesini veya ödül toplamasını engelleyen yeni bir 'bug' ile karşılaştığı ifade ediliyor. Slayer seviyesinde mahsur kalan oyuncular, Boon in the Tide görevini tamamlamalarına rağmen bir türlü sonraki seviyeye adım atamıyor.

Blizzard Başkanı Mike Ybarra ise konu hakkında açıklama yaparak bu sorunu doğruladı. Blizzard geliştiricilerinin olası çözümlere odaklandığını belirten Ybarra, sorunu çözmeni ise vakit alacağını belirterek 15 Ağustos tarihini işaret etti. Bu da Diablo IV oyuncularının bir süre daha bu sorun ile mücadele edecekleri anlamına geliyor.

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Tüm bu başarıya rağmen, Diablo IV maalesef sorunları da beraberinde getirdi. Popüler oyun daha önce de PS5 oyuncularının oturum açma sorunları ile gündeme gelmişti. Bir diğer sorun ise Eternal Realm'deki karakterlerin Seasonal'a bağlanabilmesi oldu. Birçok kişiyi sezonda altın ve güç bakımından avantajlı konuma getiren bu sorun ise kısa sürede çözülmüş ve bu hatayı kullananlar cezalandırılmıştı.

Diğer yandan Blizzard'ın geliştiricileri bu tür sorunları kısa sürede çözmenin oyunun genel yapısına zarar verebileceğini söyleyerek, planlanmış yamaların bu tür değişiklikler için daha sağlıklı olduğunu vurguluyor. Bu yüzden Diablo 4 oyunundaki bu hatanın çözülebilmesi için en az 15 Ağustos'u bekleyeceğiz gibi görünüyor.

Diablo IV son dönemde yakaladığı başarının yanı sıra sahip olduğu hatalarla da gündemden düşmüyor. Peki siz Diablo 4 üzerinde yaşanan bu 'bug' hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.