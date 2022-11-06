Diablo 4 geliyor: Çıkış tarihi ve destekleyeceği platformlar sızdı!

Blizzard tarafından geliştirilen Diablo 4, son aylardaki sızıntılar nedeniyle gündemden düşmüyor. Bu seferki ortaya atılan iddia çıkış tarihini ve destekleyeceği platformları işaret ediyor. İşte detaylar…

Diablo 4, 2023'te çıkış yapacak!

Resmi bilgilere göre Diablo 4, PC ile beraber PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S ve Xbox Series X desteğiyle çıkış yapacak. Ortaya atılan iddiaların kaynağı, geçmişte de benzer haberlerle gündeme gelen Xbox Era podcast ve Windows Central.

Diablo 4'ün çıkış tarihine bakacak olursak, Şubat 2023'te açık betası başlayacak ve aynı ay içerisinde ön siparişe de açılacak. Aynı zamanda Nisan ayında da piyasaya sürülecek. Oyunun tanıtım kampanyaları ve çıkış tarihi, Aralık ayında gerçekleşecek 2022 Game Awards etkinliğinde açıklanacak.

John Wick oyun karakterine dönüşüyor!

Bunların yanı sıra, geçtiğimiz aylarda Diablo 4 oynanış videosu olduğu iddia edilen 40 dakikalık bir video YouTube'ta paylaşıldı. Oyun dünyasında dalga yaratan sızıntı, yüklenmesinin ardından birkaç gün sonra platformdan kaldırıldı.

Steam en çok satan oyunlar listesini paylaştı!

Steam tarafından paylaşılan en çok satan oyunlar listesinin ilk sırasında Call of Duty serisinin yeni çıkan ve ön sipariş dönemindeyken de satış rekoru kıran Modern Warfare II oyunu oldu. Hemen arkasında da yüzde 88 indirime girdiği için tekrar yükselişe geçen Battlefield 1 yer aldı.

SıraOyunFiyat 1Call of Duty®: Modern Warfare® II1.099,00 TL2Battlefield™ 1-88% 33,59 TL3EA SPORTS™ FIFA 23699,99 TL4Counter-Strike: Global OffensiveOynaması Ücretsiz5Dota 2Oynaması Ücretsiz6Football Manager 2023-20% 479,20 TL7New World-50% 88,75 TL8Victoria 3249,00 TL9Lost ArkOynaması Ücretsiz10Dying Light Enhanced Edition-70% 17,70 TL

– Peki sizler Diablo 4 hakkında neler düşünüyorsunuz? Oyundan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!