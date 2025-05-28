DevSecOps Days İstanbul Etkinliği Yapay Zeka Temasıyla Devam Ediyor

Bilişim Teknolojileri (BT) Derneği öncülüğünde düzenlenen "DevSecOps Days İstanbul" etkinliği, dünyanın farklı yerlerinden birçok teknoloji uzmanının katılımıyla Borsa İstanbul'da devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu etkinlik "AI for DevSecOps" temasıyla düzenleniyor.

Etkinlikte konuşan Ergonautic Kurucusu Andrew Clay Shafer, "DevSecOps ve Ötesi" başlıklı konuşmasında yapay zeka ve daha verimli bir çalışmanın ipuçlarını anlattı.

Shafer'ın ardından " Yapay Zeka, Çeviklik ve Geliştirmeler Arasındaki Sinerji" başlıklı sunumunu yapan Carnegie Mellon Üniversitesi'nden Hasan Yaşar, DevSecOps'un önemini vurguladı.

Bugün kullanılan yapay zeka teknolojisinin uzun zamandır var olduğuna dikkati çeken Yaşar, teknolojik imkanların artması ile bu teknolojilerin artık herkes tarafından erişebilir olduğunu söyledi.

Yaşar, yapay zekanın en büyük sorununun enerji tüketimi olduğuna dikkati çekerek, "Yapay zekayı kullanmanın bir bedeli var. Microsoft bu maliyeti karşılamak için bir ada satın aldı ve nükleer enerji santrali kuracak." dedi.

Hasan Yaşar, yapay zekanın kod yazmak için kullanışlı bir araç olduğuna vurgu yaparak Microsoft'un kod yazan birçok kişinin işine son verdiğine değindi.

"DevSecOps dönüşümünde en büyük zorluk kültürel dönüşüm"

Capital One'dan Aaron Rinehart ise etkinlikte kaos mühendisliğine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi ve bu teknolojiye dair bakış açısını katılımcılarla paylaştı.

Rinehart'ın sunumunun ardından, "DevSecOps: Güvenli Yazılım Geliştirmenin Geleceği" başlıklı etkinliğin ilk paneli gerçekleştirildi. Dr. Arafat Salih Aydıner'in moderatörlüğündeki panele Turkcell'den Emre Uzun, Microsoft'tan Kaan Demircan, Türk Hava Yolları'ndan (THY) Sami Arvas ve Türk Telekom'dan Mahmut Küçük katıldı.

Emre Uzun, konuşmasında, DevSecOps dönüşümünde en büyük zorluğun kültürel dönüşüm olduğunu belirterek, bu dönüşümün şirket içerisinde yaymak gerektiğini ifade etti.

Yazılımcının ve güvenlik ekibinin birbirini anlaması gerektiğine değinen Uzun, DevSecOps açısından Turkcell'de yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaan Demircan, Microsoft'un yeniliklerinden bahsederek, yapay zeka araçlarının DevSecOps sürecindeki kullanımına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Sami Arvas ise DevSecOps yaklaşımını tüm adımlarıyla derinleştirdiklerini belirterek, bu kapsamda THY'de yaptıkları çalışmaları anlattı.

Mahmut Küçük de yeni teknolojilerin yeni iş fırsatları getirdiğine işaret ederek, yapay zekayla iş yapabilme kültürüne odaklanmak ve bununla ilgili hazırlıklar yapmak gerektiğini sözlerine ekledi.