Dev firmanın elektrikli aracı kazada ikiye bölündü

Güncelleme:
Çinli elektrikli araç devi Nio EC6'nın yüksek hızla 12 santimetre kalınlığındaki beton bariyere çarparak ikiye bölündüğü görüntüler dünya gündeminde büyük ses getirdi. Aracın arka bölümü tamamen koparken, firmadan kazaya ilişkin açıklama geldi.

Şanghay'da Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio'nun EC6 modeline ait bir araç, yüksek hızla 12 santimetre kalınlığındaki beton bariyere çarpınca ikiye bölündü. Kazanın şiddetine karşın araçtaki iki yolcunun durumunun stabil olduğu, hayati risk taşımadığı duyuruldu. Polis, kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ AKTİF DEĞİLDİ

Nio, kazanın ardından araç içi sistemin olayı otomatik olarak raporladığını ve şirketin anında bilgilendirildiğini açıkladı. Çarpışma sırasında hiçbir sürüş destek sisteminin aktif olmadığı belirtildi. Şirket ayrıca çarpma sonrası kapı kollarının otomatik olarak açıldığını, batarya paketinde yangın ya da termal kaçak tespit edilmediğini vurguladı.

ARACIN ARKA BÖLÜMÜ TAMAMEN KOPTU

Kazanın sosyal medyada bu kadar ilgi çekmesinin nedeni, aracın arka bölümünün tamamen kopmuş olması. Uzmanlar, bu durumun aracın yüksek hızla darbe alanını yoğunlaştıran beton bariyere çarpmasından kaynaklandığını belirtti.

YOLCULAR DIŞARI ÇIKMAYI BAŞARDI

İlk bilgilere göre yolcular kazanın ardından kendi başlarına araçtan çıkmayı başardı. Ancak kabindeki deformasyon, güvenlik sistemlerinin performansı ve darbenin araç gövdesine nasıl yayıldığı gibi teknik unsurların henüz bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirilmediği ifade edildi.

