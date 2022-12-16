Death Stranding film oluyor! Ne zaman çıkacak?

Ünlü oyun tasarımcısı Hideo Kojima'nın Death Stranding'i film olarak beyaz perdeye geliyor. Geçtiğimiz günlerde Death Stranding 2 için ilk fragmanı yayınlayan Kojima Productions, şimdi de Death Stranding filmi için kolları sıvadı.

Death Stranding filmi çıkış tarihi ve oyuncuları

Kojima Productions tarafından yapılan açıklama sonrasında, Death Stranding evreninin beyaz perdeye taşınacağını öğrendik. Henüz erken aşamada olan proje, Barbarian'ın da yapımcısı olan Alex Lebovici liderliğindeki Hammerstone Studios tarafından çekilecek. Kojima Productions'ın da ortak yapımcı olacağı belirtildi.

Şirketten gelen basın açıklamasında filmin konusu şimdilik gizli tutuldu. Fakat Kojima, Death Stranding evrenine yeni unsurlar ve karakterler ekleyeceğinin müjdesini verdi. Oyunun başrolü olan Norman Reedus ve ikinci yapımda Fragile olarak boy gösterecek Léa Seydoux'un filmde yer alması muhtemel.

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Japon geliştirici yaptığı açıklamada, "Hammerstone Studios ile olan bu yeni ortaklık beni daha fazla heyecanlandıramaz. Bu, seri için çok önemli bir an ve Death Stranding'i beyaz perdeye taşımak için iş birliği yapmayı gerçekten dört gözle bekliyorum" dedi.

Death Stranding vizyon tarihi hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Ancak yapımcı şirket Hammerstone Studios, geliştirme çalışmalarını oldukça hızlı şekilde tamamlayacaklarını söyledi.

Oyun dünyasındaki büyük bütçeli yapımların sinemaya uyarlanması son zamanlarda oldukça popülerleşti. Örneğin geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir haberde, God of War'ın Amazon Prime Video dizisi olacağını öğrendik.

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