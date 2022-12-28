Geçtiğimiz günlerde beyaz perdeye taşınarak yeni bir film olacağını duyduğumuz Death Stranding'in ikinci oyunu The Game Awards'da duyurulmuştu. Yapılan duyuruda çıkış tarihi belirtilmezken, bugün yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Death Stranding 2'de kıdemli bir görsel sanatçı olarak çalışan Frank Aliberti, yanlışlıkla yeni oyunun tarihini paylaştı. İşte Death Stranding 2 çıkış tarihi…

Death Stranding 2'nin çıkış tarihi sızdı!

Epic Games'in yılbaşı özel kampanyasında ücretsiz verdiği Death Stranding, oyuncular tarafından sevilmeyi başardı. Merakla beklenen devam oyununun sunumunda ise bir tarih verilmedi. Ancak bugün yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Görsel sanatçı olarak Death Stranding 2 oyununda görev alan Frank Aliberti, ArtStation sitesi üzerinden oyunun 2024'de çıkış yapacağını duyurdu.

Oyunun yapımcısı olan Kojima Productions'dan henüz resmi açıklama gelmese de oyuncular bu paylaşımın doğru olabileceğini düşünüyor. Ayrıca Aliberti, Death Stranding 2 dışında ismi belli olmayan bir PlayStation özel oyununu da 2024 yılı projesi olarak listeledi. Bu oyunun Firewalk Studios tarafından geliştirilen çok oyunculu birinci şahıs aksiyon oyunu olduğu tahmin ediliyor.

Death Stranding film oluyor! Ne zaman çıkacak?

Ayrıca Kojima Productions'un kurucusu Hideo Kojima, yakın zamanda Death Stranding 2 ile ilgili röportajda Lea Seydoux tarafından canlandırılan Fragile karakterinin öneminden bahsetti. Kojima, röportajında şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda pek bir şey söyleyemem ama Fragile hikaye için çok önemli olacak. Elle ve Shioli'nin hangi rolleri oynayacağına gelince, bu insanların dört gözle beklemesi gereken bir şey olacak. Yaptığımız çılgınca şeyler karşısında şaşkına dönecekler! Henüz bir şey açıklayamam ama gelecekte açıklayacağım. Daha önce kimsenin görmediği bir şey olacak."

Kojima'nın iddialı açıklamaları nedeniyle yüksek beklenti yaratan Death Stranding 2, görünüşe göre yakın zamanda piyasaya çıkacak. Ancak yine de, bu çıkış tarihinin bir sızıntı olduğunu hatırlatmakta fayda var. İlk olarak PlayStation 5 özel oyunu olarak duyurulan yapımın daha sonra neredeyse her Sony oyunu gibi PC tarafına da çıkış yapması bekleniyor.

Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Death Stranding'in yeni oyunu başarılı olacak mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.