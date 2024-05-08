Muğla'nın Dalaman ilçesinde bilim fuarı sergisi açıldı
Muğla'nın Dalaman ilçesinde bilim fuarı sergisi açıldı.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde bilim fuarı sergisi açıldı.
Şehit Mehmet Akif Sancar Tübitak 4006 Bilim Destekleme Programı etkinliği kapsamında düzenlenen serginin açılışını Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta yaptı.
Açılışta konuşan Şehit Mehmet Akif Sancar Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Cafer Binici, TÜBİTAK projeleri ile öğrencilerin gelişimine ağırlık verdiklerini söyledi.
Bilim ve teknolojiye ilgiyi artırmayı amaçlanan projede öğrencilerin yaratıcılığı desteklemeyi amaçlayan projeleri sergilendi.