Cyberpunk 2077 geliştiricileri: bu sadece ısınmaydı

CD Projekt Red, Project Orion kod adıyla Cyberpunk 2077'nin devam oyununun geliştirilmesine resmen başladı. Amerika'nın Boston eyaletinde kurulan yeni stüdyosunda görev yönetmeni Pawel Sasko ve anlatı yönetmeni Igor Sarzynski'nin sosyal medyadaki paylaşımlarıyla doğruladı.

"CYBERPUNK 2077 SADECE BİR ISINMAYDI"

Igor Sarzynski'nin Twitter/X hesabından yaptığı "Cyberpunk 2077 sadece bir ısınmaydı" paylaşımda, "Boston ofisinde ilk gün! Eski dostlarla tanışmak ve resmi olarak Orion yolculuğumuza başlamak çok güzel. Bu proje için daha fazla heyecanlı olamazdım ve bunu özel bir şey haline getirebileceğimize eminim. 2077 sadece bir ısınmaydı" sözlerine yer "verdi.

Cyberpunk 2077'nin ilk olarak duyurulmasından yaklaşık 8 yıl sonra piyasaya sürülmesi ve oyuncuları hayal kırıklığına uğratması sonucunda zorlu bir lansman yapmıştı. Geliştirici ekibin yıllar süren güncellemeleriyle beraber oyunun hataları giderilerek oynanabilir bir hale getirildi.

Geliştirici ekip CDPR'ın ise Boston'da açtığı yeni stüdyo bir yıl önce Sasko tarafından duyurulmuştu ve Cyberpunk'ın devam oyunu için kollar sıvazlanmış durumda.