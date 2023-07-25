Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye İHA ve SİHA teknolojisinde önde gelen ülkeler arasında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na bir video mesaj göndererek, Türkiye'nin İHA ve SİHA teknolojilerinde önde gelen ülkeler arasında yer aldığını belirtti. Erdoğan, Türk savunma sanayi sektörünün başarı hikayesini vurgulayarak, kendi savaş gemisini yapan 10 ülkeden biri olduklarını ve önemli bir ihracatçı konumunda olduklarını söyledi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "İnsansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları ( Siha ) teknolojisinde dünyanın önde gelen 3 ülkesi arasında yer alıyoruz. Kendi savaş gemisini yapan 10 ülkeden birisi olan Türkiye, aynı zamanda bu alanda önemli bir ihracatçı konumundadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na (IDEF) bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, fuarın Türkiye ve firmalar için hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde gerçekleştirilen fuarımızda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. Dünyanın farklı ülkelerinden fuara katılmak üzere İstanbul'umuza teşrif eden misafirlerimize devlet ve hükümet yetkililerine, bakanlara, askeri erkana hoş geldiniz diyorum. 1993 yılından beri düzenlenen IDEF kendini ispatlamış bir organizasyon olarak savunma sanayinde dünya ölçeğinde bir marka haline gelmiştir. Her yıl milyonlarca dolarlık anlaşmaların imzalandığı, yeni ortaklıkların tesis edildiği, savunma sanayi ürünlerinin görücüye çıktığı fuarımızın bu sene başarı grafiğini daha da yükselteceğine inanıyorum" dedi.

Dünyanın ilk SİHA gemisi diyebilecekleri TCG Anadolu'yu donanmanın hizmetine verdiklerini ve Akıncı ile başladıkları Taarruzi İnsansız Hava Aracı hamlesini insansız hava uçağı Kızılelma ile çok farklı boyutlara taşıdıklarını söyleyen Erdoğan, "Üretim süreçlerini adım adım gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında savunma sanayine mührünü vuracak 850 farklı projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz. Geçen yıl 4 milyar 400 milyon dolar ihracat rakamına ulaştık. Bu yılın ilk 6 ayında 2 milyar 378 milyon dolarlık rekor ihracat seviyesini yakaladık. 2023 yılında hedefimiz 6 milyar dolardır. İnşallah yıl sonu ihracat hedefimizi tutturacağımıza hatta bu rakamın da üstüne çıkacağımıza inanıyorum. Geçen hafta yaptığımız Körfez ülkeleri ziyaretimizde savunma sanayi ürünlerinde tarihimizin en yüksek tutarlı ihracat sözleşmelerine imza attık. IDEF 2023'te bu anlaşmalara yenilerinin ekleneceği kanaatindeyiz. Hep söylediğimiz gibi biz sadece ürün satmanın peşinde değiliz; uzun vadeli ortaklıklar kurmayı, ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Savunma sanayi alanındaki bilgi, birikim ve tecrübelerimizi dostlarımızın istifadesine sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu düşüncelerle kara, deniz, havacılık ve uzay, lojistik destek, güvenlik alanlarında geliştirdikleri son ürünleri fuarda sergileyecek firmalarımızın her birine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.