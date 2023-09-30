Valve, geçtiğimiz günlerde Counter-Strike serisinin en oyunu Counter-Strike 2'yi piyasaya sürdü. Böylelikle Counter-Strike: Global Offensive'in mezar taşı dikilmişken, yeni oyun MacOS desteği olmadan çıktı. Oyuncular bu duruma tepki gösterdi.

Valve, geçtiğimiz günlerde Counter-Strike serisinin en oyunu Counter-Strike 2'yi piyasaya sürdü. Böylelikle Counter-Strike: Global Offensive'in mezar taşı dikilmişken, yeni oyun MacOS desteği olmadan çıktı. Oyuncular bu duruma tepki gösterdi. İşte ayrıntılar…

Counter-Strike 2, Mac bilgisayarlar için çıkmadı!

Counter-Strike 2, Counter-Strike: Global Offensive oyunu için güncelleme yayımlanarak sunuldu. Böylelikle oyuncuların ayrı bir oyunu kütüphanelerine eklemesi gerek kalmadı. bu durumda haliyle güncellemenin indirilmesi gerekli oldu.

Windows işletim sistemine sahip kullanıcılar Counter-Strike 2'yi indirip eğlencesine bakıyorken, Mac bilgisayar kullanıcıları ise ne yazık ki bundan mahrum kaldı. Bunun nedeni, aktarılanlara göre oyunun MacOS için uyumlu hale getirilmemesi.

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Oyuncuların söylediklerine göre Counter-Strike 2, Mac bilgisayarlarda yalnızca Windows için geçerli bir işlem yürütmeye çalışıyor ve oyuna giriş yapılamıyor. Bu da Valve'ın oyunu MacOS kullanıcıları için uyumlu hale getirmediği anlamına geliyor. Tabii bu durumda bazı oyuncular, Counter-Strike: Global Offensive'e geri dönmeye çalıştı.

Valve, MacOS kullanıcılarından gelen şikayetler üzerine Counter-Strike 2'nin sayfasındaki desteklenen işletim sistemleri kısmından MacOS'u kaldırdı. Valve'ın resmi SSS (Sıkça Sorulan Sorular) sayfasına baktığımızda burada da MacOS desteği olmadığı bilgisi yer alıyor.

CS: GO'yu binlerce saat oynayan ve oyun içi eşyalar için yüzlerce dolar harcayan bir Mac oyuncusu ise bu duruma resmen isyan etti. Valve'ın sürekli olarak Windows'un oyunlar için tekel işletim sistemi olmadığını savunduğunu dile getiren kullanıcı, hayal kırıklığına uğradığını sözlerine ekledi.

Valve'ın MacOS için Counter-Strike 2'yi uyumlu hale getirip getirmeyeceği bilinmiyor fakat şirketin bunun için çalışmalar yürüttüğü bildiriliyor. Aksi taktirde Valve, oyunculardan büyük bir tepki toplayabilir. Tabii bu tepki yalnızca MacOS kullanıcıları ile sınırlı kalmayacaktır.

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