En popüler FPS oyunları arasında yer alan Counter-Strike 2 ya da kısa adıyla CS2 sistem gereksinimleri neler? CS2 kaç GB?

Valve tarafından geliştirilen dünyaca ünlü oyun serisi Counter-Strike, ilk olarak 2000 yılında piyasaya sürülen oyun ile başladı. O günden bu yana pek çok ödüle ve rekora imza atan yapımlar, oyuncuların kalbinde önemli bir yere sahip oldu.

2012 yılında çıkış yapan Counter-Strike: Global Offensive ise artık serinin en son oyunu değil. Öyle ki kısa süre önce oyun dünyasının merakla beklediği Counter-Strike 2 yayımlandı. Güncelleme aracılığıyla oyunculara sunulan yapım, oldukça ilgi topladı. Peki Counter-Strike 2 (CS2) sistem gereksinimleri neler? Counter-Strike 2 (CS2) Kaç GB? İşte tüm bu soruların cevapları…

Counter-Strike 2 (CS2) Sistem Gereksinimleri (2023)

Counter-Strike 2 (CS2), Counter-Strike: Global Offensive'a kıyasla hem grafik hem de mekanikler bakımından önemli iyileştirmeler içeriyor. Bu yükseltme de Valve'ın yeni oyun motoru Source 2 sayesinde oluyor.

Haritaların yenilenmiş dokulara kavuşması ve daha parlak bir renge sahip olması bir yana yeni sis bombası da oldukça göze çarpıyor. Tabii karakter fiziklerinin daha gerçekçi hale gelmesi ve satın alma ekranının değişmesi gibi önemli detayları da unutmamak gerekiyor.

Yıllar sonra beklenen an: Counter-Strike 2 (CS2) çıktı!

Counter-Strike: Global Offensive oyununa büyük güncelleme olarak gelen Counter-Strike 2 (CS2), önemli değişiklikler içerdiği için önceki oyuna göre biraz daha yüksek sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyuyor. Oyunun sistem gereksinimlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Counter-Strike 2 (CS2) Minimum Sistem Gereksinimleri

Counter-Strike 2 (CS2) oyunu 85 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor. Bu kapasite, ilerleyen dönemlerde gelecek güncellemeler ile birlikte daha da artabilir.

GereksinimDeğer İşletim Sistemi: Windows 10İşlemci: Intel Core i5 750 veya üstüEkran Kartı: 1 GB bellek, Shader Model 5.0, DirectX 11 uyumluRAM: 8 GBDepolama: 85 GB kullanılabilir alanDirectX: Sürüm 11

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Counter-Strike 2 (CS2) oyunu beklentilerinizi karşıladı mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.