Çorum Belediyesi, Klimalı Otobüs Duraklarını Kendi Atölyesinde Üretiyor

Çorum Belediyesi, kendi imkanlarıyla klimalı otobüs durakları üretmeye başladı. İlk klimalı durak, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısına kuruldu.

Çorum Belediyesi, klimalı otobüs duraklarını artık kendi atölyesinde üretiyor. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nde yapılan ilk klimalı durak, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısına kuruldu.

Çorum Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla yaptığı klimalı otobüs durakları, vatandaşları yazın sıcaktan, kışın soğuktan koruyacak. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, belediye imkanlarıyla ilk klimalı otobüs durağını yaptıklarını söyledi.

Oturma alanı, sensorlu kapısı, kliması ve otobüs bilgi ekranlarının yer aldığı otobüs durağı Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nde imal edildiğini açıklayan Başkan Aşgın, yapımı tamamlanan ilk durağın Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısına monte edildiğini söyledi.

Yapıkları üretimle belediye bütçesine de önemli katkı sağladıklarını ifade eden Başkan Aşgın, önümüzdeki süreçte yeni klimalı otobüs duraklarının imal ederek ihtiyaç duyulan bölgelere konulacağını sözlerine ekledi. - ÇORUM