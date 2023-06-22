ÇOMÜ'nün ALGAN Teknoloji Takımı, orman yangınlarını tespit eden dronu test etti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) "Çanakkale Teknoloji Elçileri" bünyesinde yer alan ALGAN Teknoloji Takımı'nın, orman yangınlarını erken tespit ederek otonom olarak yetkililere bilgi aktarması için ürettiği "A1915" isimli dronunun test uçuşu gerçekleştirildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) "Çanakkale Teknoloji Elçileri" bünyesinde yer alan ALGAN Teknoloji Takımı'nın, orman yangınlarını erken tespit ederek otonom olarak yetkililere bilgi aktarması için ürettiği "A1915" isimli dronunun test uçuşu gerçekleştirildi.

Orman Bölge Müdürlüğü Dardanos Yerleşkesi'ndeki test uçuşuna, Çanakkale Valisi İlhami AKTAŞ, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dinçay Köksal, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Proje Danışmanı Öğretim Görevlisi İbrahim Çölgeçen, danışman İHA pilotu Buğrahan Yeni ve Yahya Doğan ile projede görevli öğrencilerin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü personeli katıldı.

"A1915" dronu test uçuşu hakkında ALGAN Teknoloji Takım Lideri Songül Tekdemir tarafından Vali Aktaş ve beraberindeki heyete bilgi verildi.

Orman yangınlarını erken tespit ederek otonom olarak yetkililere bilgi aktarımı sağlayacak dron projesinde emeği geçenlere teşekkür eden Aktaş, projede görev alan ekibe çalışmalarında başarılar diledi.