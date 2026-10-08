ÇOMÜ akademisyeni Doç. Dr. Ebru Caymaz, UArctic'in kutup diplomasisi ağına seçildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) akademisyenlerinden Doç. Dr. Ebru Caymaz'ın, kutup bilim diplomasisi alanındaki çalışmaları kapsamında "University of the Arctic" bünyesinde oluşturulan "Kutup Araştırmalarında İş Birliği ve Diplomasi Tematik Ağı"na seçildiği bildirildi.

ÇOMÜ'den yapılan açıklamada, Uluslararası Arktik Araştırma Planlama Konferansı (ICARP IV) kapsamında yürütülen çalışmalarında aktif olarak görev alan Doç. Dr. Ebru Caymaz'ın, yeni oluşturulan tematik ağ kapsamında 2032-2033 yıllarında gerçekleştirilecek Beşinci Uluslararası Kutup Yılı hazırlıklarına katkı sunacağı belirtildi.

Açıklamada, iklim değişikliği, çevresel dönüşüm ve bunlarla bağlantılı küresel risklerin giderek daha karmaşık hale geldiği, kutup bölgelerine yönelik uluslararası bilimsel işbirliğinin öneminin arttığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"UArctic bünyesindeki Polar Research Cooperation and Diplomacy Tematik Ağı da bu çalışmalar doğrultusunda Beşinci Uluslararası Kutup Yılı'na yönelik bilimsel hazırlıkların koordinasyonuna katkı sağlamayı hedefliyor. 2032 ve 2033 yıllarında gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında farklı ülkelerden bilim insanlarının katılımıyla çok uluslu ve disiplinler arası araştırma projelerinin hayata geçirilmesi öngörülüyor. UArctic bünyesinde faaliyet gösteren tematik ağ, araştırmacılar, bilim insanları, yerel topluluk temsilcileri ve Arktik paydaşları arasında bilimsel araştırma, yerel bilgi ve farklı disiplinlerden elde edilen birikimin paylaşılabileceği uluslararası bir işbirliği platformu oluşturuyor.

Sınırlar, sektörler ve farklı bilgi sistemleri arasında işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan ağ, Arktik ve Antarktik bölgelerinde araştırma işbirliği ve bilim diplomasisinin güçlendirilmesi, barışın desteklenmesi, sürdürülebilirlik çalışmalarının geliştirilmesi ve kanıta dayalı karar alma süreçlerine katkı sağlanması gibi alanlara odaklanıyor. Doç. Dr. Ebru Caymaz'ın tematik ağdaki çalışmalarıyla ÇOMÜ'nün kutup araştırmaları, bilim diplomasisi ve uluslararası bilimsel işbirliği alanlarındaki akademik görünürlüğüne katkı sunması hedefleniyor."

Kaynak: AA