Çoğu kişi bilmiyor! Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllı telefonlar günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelirken, batarya sağlığı da kullanıcılar için her zamankinden daha önemli bir konu haline geldi. Uzmanlar, pek çok kişinin farkında olmadan yaptığı bir hatanın pil ömrünü ciddi şekilde düşürdüğünü söylüyor: Telefonu yanlış saatlerde şarj etmek.

BATARYA İÇİN EN RİSKLİ SAATLER: 00.00 – 05.00

Teknoloji uzmanlarına göre, akıllı telefon bataryalarının en savunmasız olduğu zaman dilimi gece yarısı 00.00 ile sabah 05.00 arası... Bu saatlerde telefonu şarjda bırakmak, cihazın uzun süre %100 dolu halde prizde kalmasına yol açıyor.

Bu durum, lityum iyon bataryalarda:

Kimyasal stres oluşturuyor,

Pilin yıpranmasını hızlandırıyor,

Kapasite kaybına neden oluyor,

Aşırı ısınmaya bağlı güvenlik risklerini artırıyor.

Uzmanlar, gece şarjını "bataryanın sessiz düşmanı" olarak tanımlıyor.

NEDEN BU KADAR ZARARLI?

Gece boyunca şarjda kalan telefon:

Maksimum voltajda uzun süre tutuluyor,

Hem cihaz hem batarya ısınıyor,

Pil döngü ömrü hızla düşüyor,

Uzun vadede telefonun kullanım süresini en az 5 yıl kısaltıyor.

Ayrıca uyku sırasında fark edilmeyen aşırı ısınma, yangın riski de dahil olmak üzere önemli güvenlik sorunlarına yol açabiliyor.

EN DOĞRU ŞARJ ZAMANLARI

Uzmanlara göre, telefonun aktif kullanıldığı ve kontrol altında tutulabildiği saatlerde şarj edilmesi çok daha sağlıklı.

Önerilen en uygun zaman dilimleri:

08.00 – 12.00

17.00 – 21.00

Bu saatlerde bataryanın kimyasal dengesi daha stabil oluyor ve kullanıcı şarj sürecini takip edebiliyor.

PİL ÖMRÜNÜ UZATMANIN ALTIN KURALLARI