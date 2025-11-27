Haberler

Çoğu kişi bilmiyor! Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber

Çoğu kişi bilmiyor! Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uzmanlar, akıllı telefonların gece 00.00–05.00 arasında şarjda bırakılmasının bataryada kimyasal strese yol açarak pil ömrünü en az 5 yıl kısalttığını belirtiyor. En sağlıklı şarj zamanlarının gündüz ve akşam saatleri olduğu ifade edilirken, telefonun gece boyunca %100 dolu halde prizde kalmasının kullanım süresini yıllarca azaltabileceği uyarısı yapılıyor.

  • Telefon bataryaları için en riskli şarj saatleri 00.00 ile 05.00 arasıdır.
  • Gece şarjı bataryada kimyasal stres, kapasite kaybı ve güvenlik risklerine neden olur.
  • Telefon şarjı için önerilen saatler 08.00-12.00 ve 17.00-21.00 arasıdır.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllı telefonlar günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelirken, batarya sağlığı da kullanıcılar için her zamankinden daha önemli bir konu haline geldi. Uzmanlar, pek çok kişinin farkında olmadan yaptığı bir hatanın pil ömrünü ciddi şekilde düşürdüğünü söylüyor: Telefonu yanlış saatlerde şarj etmek.

BATARYA İÇİN EN RİSKLİ SAATLER: 00.00 – 05.00

Teknoloji uzmanlarına göre, akıllı telefon bataryalarının en savunmasız olduğu zaman dilimi gece yarısı 00.00 ile sabah 05.00 arası... Bu saatlerde telefonu şarjda bırakmak, cihazın uzun süre %100 dolu halde prizde kalmasına yol açıyor.

Bu durum, lityum iyon bataryalarda:

  • Kimyasal stres oluşturuyor,
  • Pilin yıpranmasını hızlandırıyor,
  • Kapasite kaybına neden oluyor,
  • Aşırı ısınmaya bağlı güvenlik risklerini artırıyor.

Uzmanlar, gece şarjını "bataryanın sessiz düşmanı" olarak tanımlıyor.

NEDEN BU KADAR ZARARLI?

Gece boyunca şarjda kalan telefon:

  • Maksimum voltajda uzun süre tutuluyor,
  • Hem cihaz hem batarya ısınıyor,
  • Pil döngü ömrü hızla düşüyor,
  • Uzun vadede telefonun kullanım süresini en az 5 yıl kısaltıyor.

Ayrıca uyku sırasında fark edilmeyen aşırı ısınma, yangın riski de dahil olmak üzere önemli güvenlik sorunlarına yol açabiliyor.

EN DOĞRU ŞARJ ZAMANLARI

Uzmanlara göre, telefonun aktif kullanıldığı ve kontrol altında tutulabildiği saatlerde şarj edilmesi çok daha sağlıklı.

Önerilen en uygun zaman dilimleri:

  • 08.00 – 12.00
  • 17.00 – 21.00

Bu saatlerde bataryanın kimyasal dengesi daha stabil oluyor ve kullanıcı şarj sürecini takip edebiliyor.

PİL ÖMRÜNÜ UZATMANIN ALTIN KURALLARI

  • Bataryayı %20 – %80 aralığında tutun.
  • Gece boyunca şarjda bırakmayın.
  • Hızlı şarjı her gün değil, yalnızca ihtiyaç duyduğunuzda kullanın.
  • Orijinal adaptör ve kabloları tercih edin.
  • Şarjdayken telefonu yoğun kullanım gerektiren işlemler için kullanmayın.
Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek

Meclis'e sunuldu! Milyonlarca kişinin borcu siliniyor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıR.K:

:D Olaya bak hele .. Batarya tabi şarj takılınca uykusu kaçıp strese giriyo gabirim.. Bir telefonu ayrıca 5 yıl kim kullanıyo bide onu söylesen :)

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

Türkiye yüzyılında yamalı baldırıçıplak maaşımızla bizde telefon internet tarifelerinden strese giriyoruz bu yüzden bizimde ömrümüz kısalıyor tarifeler aşırı yüksek fahiş derece pahalı tarifelerin insafı merhameti yok kodumu oturtuyor adamı mosmor ediyor her tarife tahattüdü bitiminde acaba başımıza ne gelecek diye kara kara düşünüyoruz ancak numara taşıyarak zararın yarısını kurtarıyoruz Allahtan numara taşıma olayı var yoksa oparatörler abone olanları çok fena kazıklıyor

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıRüzgar Derya:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur, ancak NelsonFY'nin platformu ve stratejisi sayesinde istikrarlı kazançlar elde ettim. 381.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, "Nildatrading" adresinden Telegram üzerinden kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili vekilin 'Tecavüz' iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi

DEM Partili vekilin "Tecavüz" iddiası Türkeş'in kızını çıldırttı
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış

Ülkeyi kana bulayan saldırganı çırılçıplak böyle götürdüler
11. Yargı Paketi Meclis'te! Trafikte bunu yapanlar yandı, hapis cezası geliyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Hapis cezası geliyor
TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar

TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar
DEM Partili vekilin 'Tecavüz' iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi

DEM Partili vekilin "Tecavüz" iddiası Türkeş'in kızını çıldırttı
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
Tecavüzden hüküm giyen Dani Alves kilisede vaaz vermeye başladı

Tecavüzden hüküm giyen isim kilisede vaaz vermeye başladı
Alina Boz başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi

Başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Genç isme "Güle güle" dedi
MSB: Şehit bilgilerini paylaşan emekli askerlerin orduevlerine girişleri yasaklandı

MSB o hatayı affetmedi! Orduevlerine girişleri yasaklandı
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Vergi, harç ve cezalar artıyor

1 Ocak itibarıyla başlıyor! Tüm hesaplar sil baştan değişecek
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt: Kesinlikle gündemimizde yok

Genel Başkan Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt
title