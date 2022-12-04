Çocuklar için üretilen Ninebot Scooter inceleme!

En genç editörümüz Kerem, çocuklar için üretilen Ninebot eKickScooter ZING C10 inceleme videosu ile karşınızda.

Elektrikli scooter'lar artık hayatımızdaki yeni ulaşım araçları olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. En genç editörümüz Kerem, çocuklar için üretilen Ninebot eKickScooter ZING C10 inceleme videosu ile karşınızda.

Ninebot eKickScooter ZING C10 inceleme!

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Optimize edilmiş algoritması sayesinde gaz kelebeğine yanlış dokunmadan kaynaklanan tehlikeleri önleyen scooterın, 3 km/s ye hızı ulaşmadan motoru devreye girmiyor.

8 ile 14 yaş arasındaki genç kullanıcılar için üretilen Ninebot eKickScooter ZING C10 modeli yüksek elastik katı lastikleri ile düz olmayan yollarda riski en aza indiriyor. Maksimum 60 kilogram ağırlık taşıyabilen scooter en fazla 20 km/s hıza ulaşabiliyor.

Dahili sensörlü dayanıklı ve güvenilir bir mekanik fren sistemi kullanan scooter, frenleme eylemi algılandığında gücü anında kesebilir. Sürücüler kolaylıkla zamanında fren yapabilir.

10 kilometre menzile sahip scooter, arka tekerlekte manuel fren ile birlikte güvenli mod, turbo modu ve seyir modu olmak üzere 3 farklı sürüş moduna sahip.

Scooter teknik özellikleri

Ninebot eKickScooter ZING C10 scooter ağırlığı: 8,1 kilogram

Maksimum 60 kilogram taşıma kapasitesi

8-14 yaş için uygun

Maksimum hız 18 km/s

Maksimum menzil 10 km

1 cm'lik engel ve 3 cm'lik boşluk aşma

IPX4 sertifikası

3 saat şarj süresi

2500 mAh batarya

180W maksimum motor gücü, 120W nominal güç