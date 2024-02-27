Co-Founder Academy ve Gamfed Türkiye İş Birliğiyle Yeni Medya Masterclass Başlıyor

Günümüzde sürdürülebilir kalkınma ve inovasyonun öneminin artmasıyla birlikte, eğitim alanında da yenilikçi yaklaşımlar ve metodlar büyük bir dönüşümü tetikliyor. Bu anlayışın bir yansıması olarak, Co-Founder Academy ve uluslararası oyunlaştırma federasyonu Gamfed Türkiye iş birliğinde, sektör profesyonelleri ve girişimciler için kapsamlı bir eğitim programı hayata geçiriyor. Yeni Medya Masterclass adını taşıyan bu program, katılımcılarına yeni medya teknolojileri, dijital pazarlama, influencer marketing, Web 3.0, NFT & Metaverse gibi alanlarda derinlemesine bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlıyor.

64 saatlik yoğun bir program olarak tasarlanan Yeni Medya Masterclass, katılımcıların temel yetkinliklerden ileri düzey uygulamalı görevlere kadar geniş bir yelpazede eğitim almasını sağlayacak. Program, 30 saat temel yetkinlik dersleri, 15 saat uygulamalı eğitim görevleri, 10 saat birebir mentorluk görüşmeleri ve 9 saat bitirme projesi hazırlama sürecinden oluşuyor. Eğitimler, alanında uzman isimler tarafından verilecek ve katılımcılara mentorluk, proje çalışması ve sunumlar gibi birçok fırsat sunulacak.

Program, yeni medya teknolojilerinden başlayarak, dijital pazarlama, influencer marketing, yeni medyada girişimcilik, Web 3.0, NFT & Metaverse, kullanıcı deneyimi tasarımı, oyun tasarımı ve oyunlaştırma, yapay zeka araçları gibi çeşitli konuları kapsayacak şekilde tasarlandı. Katılımcılar, bu eğitimler sayesinde etkili içerik oluşturma ve paylaşım tekniklerinden, hedef kitle ve rakip analizine, dijital reklam araçlarından sanal ortamların ve blok zinciri tabanlı çözümlerin kullanımına kadar geniş bir bilgi ve beceri setine sahip olacak.

Yeni Medya MasterClass, değişen medya trendlerine ayak uydurmak isteyenleri bekliyor

Yeni Medya MasterClass programının eğitmen kadrosu, alanında uzman isimlerden oluşuyor. ShiftDelete.Net Kurucusu Hakkı Alkan, GamFed Türkiye Kurucusu Ercan Altuğ Yılmaz, Tech Influencer Samet Jankovic, Web 3.0 Derneği Kurucusu Buğra Ayan, Branding Türkiye Kurucusu Mürsel Ferhat Sağlam, Dijital Pazarlama Uzmanı Şahin İzgi, Gamification Evangelist Kerem Yazıcı, UX/UI Designer Gülpınar Uyar ve XR Akademi Kurucusu Yusuf Özışık gibi profesyonel eğitmenler, katılımcıların yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olacak.

Bu eğitim programı, katılımcılara yeni medya alanında güçlü bir temel ve ileri düzey beceriler kazandırmayı hedeflerken, aynı zamanda bu dinamik sektörde kariyer yapmak isteyen profesyoneller ve girişimciler için benzersiz bir fırsat sunacak. Bu yenilikçi eğitim hamlesiyle Co-Founder Academy ve Gamfed Türkiye, yeni medya alanında bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen herkesi desteklemeyi ve bu alanda bir fark yaratmayı hedefliyor.

Son başvuru tarihi 8 Mart 2024 olan bu eğitime katılmak için acele edin. Program hakkında detaylı bilgi almak için, Co-Founder Academy ve GamFed Türkiye resmi web sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Sizler de yeni medya dünyasında bir adım öne çıkmak ve kariyerinizi bu dinamik alanda ilerletmek istiyorsanız, buraya tıklayarak eğitime kayıt olabilirsiniz!

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