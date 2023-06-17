Çinli yapay zeka şirketi SenseTime, Go oyunu oynayabilen ev robotu tanıttı

Çinli yapay zeka şirketi SenseTime, Salı günü Shanghai'da yapay zekalı ev robotu Go'yu tanıttı.

"SenseRobot" adındaki robotta çok sayıda seçili egzersiz ve 20 seviye insan-makine oyun eğitimi yüklü bulunuyor.

Şirket, 3.799 yuan (534 ABD Doları) fiyat biçilen robotun hem amatörlerin hem de profesyonellerin taleplerini karşılayabileceğini söyledi.

SES 1 (Çince): Go oyuncusu:

"Ben beşinci uzmanlık seviyesinde bir oyuncuyum. O yüzden robotla oynamak için o seviyeyi seçtim. Oyun tarzı insan oyunculardan biraz farklı, ama tarzı bana ilham verdi."

SenseTime, yeni robotun sadece Çin pazarında satışa sunulacağını söyledi.

SES 2 (Çince): SHEN HUİ, SenseTime Yenilikçi Mühendislik Enstitüsü Dekanı:

"Bugün çıkardığımız yeni versiyon sadece Çin pazarına yönelik olacak. Elbette Japon ve Kore pazarlarını ve diğer pazarları da düşündük ve onların dil seçeneklerini ve ilgili Go kurallarını da dahil ettik. Yurtdışı pazarlara sunmadan önce robotu onların spesifik ihtiyaçlarına adapte edeceğiz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)