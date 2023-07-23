Çinli Şirket, 200 Metre Yükseğe Uçabilen Sırt Roketini Test Etti

Çin'in güneyindeki Guangzhou'da bir şirket, 200 metre yükseğe ve 4 kilometre uzağa uçabilen bir sırt roketini test etti. Roket, çeşitli manevralar yapabiliyor ancak uçuş süresi sadece 3-5 dakika.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da Çinli bir şirket Perşembe günü 200 metre yüksekliğe ve 4 kilometre uzağa uçabilen bir sırt roketini test etti.

Guangdong XPeng Aeroht tarafından geliştirilen sırt roketi, şirket için çalışan bir uzman olan Liu Dongsheng'e ait bir buluş.

Liu, sırt roketinin yakıt dolu depoyla her yönde hareket etmek, dönmek ve fren yapmak gibi çeşitli manevralar yapabildiğini söyledi. Ancak sırt roketinin uçuş süresi sadece 3-5 dakika.

Uzman, test sırasında güvenlik nedenleriyle üç metrenin üzerine çıkmadı.

Motor ateşleme süresinin 18 saniyeye kadar düşürüldüğünü belirten mucit, son birkaç yıldır sırt roketini daha güvenli, hafif ve uzun süreli hale getirmeyi amaçladığını söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor.(XHTV)