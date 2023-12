Çinli Hongqi HS5 SUV, Dayanıklılık Testinde Göz Kamaştırdı

Çinli elektrikli otomobil şirketlerinin başarısı tüm dünyada merak uyandırmaya devam ediyor. Lüks araçlar üretmesiyle bilinen Hongqi de yeni SUV modelinin dayanıklılığını gözler önüne serdi. Hongqi HS5 isimli SUV, ateş topuna meydan okudu; tuğla duvarın içinden geçti.

Hongqi HS5 ne kadar güçlü?

İnternette dolaşan videolar, Çinli Hongqi HS5'in hurdaya çıkaracak kadar aşırı testlerden sağ çıktığını gösteriyor. TikTok'ta yayınlanan videolarda HS5, ilk olarak ateş topuna benzer sert bir gülleyle çarpıştırılıyor. Ancak aracın sadece yan kasası içine geçiyor.

Guess there might be a reason the top dog in China chooses Hongqi for his presidential cars, though admittedly 'attack by enormous flaming mace' and 'trebuchet a Changan Alto' would be surprise tactics from any would-be assasins. pic.twitter.com/jw75NeHP7H — Inside China Auto (@InsideChinaAuto) December 7, 2023

Bir başka testte ise HS5'in tuğlalardan oluşturulmuş ikili duvardan geçtiği görülüyor. Hatta bir testte lüks SUV'nin üstüne hatchback bırakılıyor. Tüm bunların üstesinden gelen aracın, kendi gücüyle çalışıp hareket etmeye devam ettiği görülüyor.

Ancak testin bazı yönleri, gerçekliği konusunda soru işaretleri yarattı. Örneğin, ateş topunun hangi malzemeden yapıldığı belli değil. Ayrıca gündüz ve gece yapılan çekimler arasında araçta onarım yapılıp yapılmadığı da bilinmiyor.

Hongqi markası, Çin'de hükümet görevlileri için üretiliyor. Bu da HS5'in zırhlı bir kasaya sahip olabileceği anlamına geliyor. Yine de, videolardaki dayanıklılık testinden sağ kurtulması otomotiv dünyasında merak uyandırmış durumda.

Hongqi'nin sitesinde yer alan bilgilere göre, lüks SUV'de 340 Nm tork üretebilen 5V turbo motor bulunuyor. Rahatlık ve dayanıklılığa dikkat çeken aracın fiyatı 46 bin dolardan başlıyor.

