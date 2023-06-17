Çinli çiftçiler, BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi ile tarımı geliştiriyor

Çin'in orta kesimlerinde yer alan Henan eyaletindeki çiftçiler bu yaz yaptıkları ekimi geliştirmek için bilim ve teknolojiden yararlanıyor. Henan'ın Xunxian ilçesinde ekim faaliyetlerinde kullanılan birçok traktöre BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi'nin akıllı terminali takıldı. Böylece makine otomatik, verimli ve doğru bir şekilde çalışabiliyor.

Çin'in orta kesimlerinde yer alan Henan eyaletindeki çiftçiler bu yaz yaptıkları ekimi geliştirmek için bilim ve teknolojiden yararlanıyor.

Henan'ın Xunxian ilçesinde ekim faaliyetlerinde kullanılan birçok traktöre BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi'nin akıllı terminali takıldı. Böylece makine otomatik, verimli ve doğru bir şekilde çalışabiliyor.

SES 1 (Çince): DONG WENQUAN, Yerel tarım yetkilisi:

"Kaliteli bir ekim süreci ile emek, zaman ve çabadan tasarruf sağlanıyor."

"Çin'in merkezi ovalarındaki tahıl ambarı" olarak adlandırılan, tarımsal öneme sahip Henan, ülkenin yıllık toplam buğday üretiminin yaklaşık dörtte birini karşılıyor.

BeiDou akıllı terminallerinin hasat ve ekim makinelerinde uygulanması ileri bir aşamaya ulaştı ve Çin genelinde yaygın olarak kullanılıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Zhengzhou kentinden bildiriyor.(XHTV)